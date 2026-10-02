Lula posó con una remera de Malvinas y reforzó el apoyo al reclamo de soberanía argentino

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró con una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y reforzó el apoyo al reclamo de soberanía sobre las islas. El gesto ocurrió durante una caravana de campaña en Río de Janeiro, a dos días de los comicios presidenciales.

Lula da Silva posó con una remera de Malvinas durante la caravana de cierre de campaña en Río de Janeiro, Brasil.https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/bqtA2MslCG — Corta (@somoscorta) October 2, 2026

Lula da Silva cerró su campaña en las calles de Río de Janeiro con una caravana

La escena tuvo lugar mientras Lula recorría las calles de la ciudad sobre una camioneta, acompañado por miles de simpatizantes. En medio del recorrido, recibió desde el público una remera negra con letras blancas que reproducía la consigna de la bandera desplegada por la Selección argentina de fútbol tras vencer a Inglaterra en el Mundial. Al advertir el mensaje, el mandatario sonrió y exhibió la prenda durante varios segundos.

El gesto del líder brasileño coincide con un contexto de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa del archipiélago en el Atlántico Sur. En las últimas semanas, la gestión de Javier Milei intensificó las reclamaciones contra la explotación de recursos naturales en la zona y avanzó con presentaciones en foros internacionales para cuestionar proyectos hidrocarburíferos.

Por su parte, Londres rechazó los planteos argentinos y ratificó su postura histórica de considerar a las Falkland Islands como un territorio británico de ultramar, además de defender el principio de autodeterminación de los isleños.

El respaldo expresado por Lula ratifica lo expresado semanas atrás por la diplomacia de ese país. Durante la celebración por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada brasileña, Eduardo Uziel, afirmó que el apoyo a la soberanía argentina se mantiene “invariable desde 1833” y lo definió como una “política de Estado siempre por convicción”.

En esa oportunidad, el diplomático remarcó la fortaleza del vínculo bilateral más allá de los contrapuntos políticos entre ambos ejecutivos. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, sostuvo ante representantes del ámbito político y empresarial.

A pesar de las diferencias ideológicas entre las administraciones de Buenos Aires y Brasilia, ambos países buscan sostener los canales institucionales y comerciales. A comienzos de septiembre, una delegación multipartidaria de legisladores argentinos viajó a Brasilia para mantener reuniones con el canciller Mauro Vieira y el asesor presidencial Celso Amorim, con el objetivo de preservar la agenda bilateral.