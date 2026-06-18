Acuerdo entre Estados Unidos e Irán | Así fue el momento de la firma de Donald Trump en Versalles: todo lo que se sabe

Los presidentes de Estados Unidos y de Irán firmaron un memorandum de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones en su contra. Fue suscrito por el mandatario Donald Trump ayer durante una cena con su homólogo Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles.

El momento se produjo en el contexto de la reunión del G7 en Francia.

«Lo acabo de firmar»: Donald Trump sobre memorando con Irán

El acuerdo, que incluye el frente de Líbano, fue rubricado por el presidente norteamericano en Versalles. «Lo acabo de firmar», dijo Trump a los periodistas a su salida del palacio. Poco después un funcionario de la Casa Blanca publicó un video en el que se le ve realizar al lado de Macron, al tiempo que levanta el pulgar y sonríe.

El texto fue firmado también por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró el portavoz del ministerio de Exteriores de ese país, Esmaïl Baghaï.



Con la firma, el estrecho de Ormuz será reabierto «al instante» y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes será levantado «de inmediato», indicó el jueves el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo mundial. Su cierre en estos más de tres meses de conflicto ha afectado a la economía global.

Sharif confirmó, además, que se realizará una ceremonia en Suiza el viernes para «conmemorar este destacado evento y dar el impulso inicial a las negociaciones técnicas».

El memorando de entendimiento alcanzado por Washington y Teherán debe poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, que se extendió a la región y causó miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

El secretario general del movimiento libanés proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo de «gran victoria» para Irán, país al que agradeció haber insistido en incluir al frente libanés.

Qué dice el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán

El texto del acuerdo fue divulgado el miércoles por Estados Unidos e Irán. Prevé que Washington suspenda, desde la firma, sus sanciones a la venta de petróleo iraní y el bloqueo a puertos iraníes.

Durante estos dos meses, ambos países debatirán un mecanismo para tratar las reservas de uranio enriquecido de Irán, en el centro de las acusaciones estadounidenses de que Teherán quiere desarrollar armas nucleares.

Para esto, se recurrirá a un método de dilución in situ bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán deberá permitir, en un plazo de 30 días, el restablecimiento completo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Pero según el negociador principal iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, el estrecho «no volverá a la situación anterior a la guerra».

«Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios», declaró en la televisión estatal iraní.

También consideró que «el acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos». «La gente lo conocerá y sacará sus propias conclusiones», dijo.

Estados Unidos se compromete, en caso de acuerdo definitivo, a facilitar «con sus socios regionales» un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, sin que ello implique ninguna participación financiera estadounidense.

Con AP y AFP