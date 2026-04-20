Tregua en tensión: Estados Unidos capturó un buque de Irán y se detiene la cumbre de paz en Pakistán

La Armada de los Estados Unidos interceptó y tomó el control del Touska, un buque de carga de bandera iraní, tras un enfrentamiento en aguas del Golfo de Omán. El presidente Donald Trump confirmó la operación a través de su plataforma Truth Social, detallando que el navío —de dimensiones similares a las de un portaaviones— desoyó las órdenes de detención mientras intentaba evadir el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Tras el incidente, la embarcación fue atacada y actualmente permanece bajo custodia estadounidense.

La captura del Touska ocurre a menos de 48 horas de que expire el cese al fuego regional y ha provocado la suspensión de las expectativas diplomáticas. A pesar de que Washington anunció el envío de una delegación a Islamabad, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, cuestionó la «seriedad» de la Casa Blanca y aseguró que Teherán no tiene planes de asistir a una nueva ronda de negociaciones en Pakistán.

«No se ha tomado ninguna decisión al respecto», afirmó el funcionario, calificando la acción militar como un obstáculo para el proceso de paz.

Enfrentamiento en el Golfo de Omán y bloqueo naval

El incidente con el Touska representa la aplicación directa de la orden ejecutiva de Trump de interceptar cualquier buque que intente vulnerar el bloqueo o que haya pagado peajes al régimen de Mojtaba Khamenei. Según el reporte de la Marina, las fuerzas estadounidenses utilizaron fuego de advertencia antes de proceder al abordaje del navío de carga.

Esta acción refuerza la postura de la Casa Blanca de controlar de forma total el tránsito en el acceso al Golfo, ignorando las advertencias de los Guardianes de la Revolución sobre un posible «vórtice mortal».

Para Washington, el control del Touska es una demostración de la eficacia del bloqueo naval que entró en vigor este lunes a las 10:00 (hora del este). Sin embargo, para los mediadores en Pakistán, el suceso dinamita la viabilidad de la cumbre de paz.

La captura de un activo de gran envergadura como el Touska es interpretada por Irán como una violación de facto de la tregua, lo que ha llevado al mando militar persa a poner en alerta sus sistemas de misiles costeros y a reiterar sus amenazas sobre el flujo energético global.

Crisis de desconfianza ante el fin de la tregua

El escepticismo de Teherán respecto a las intenciones de la administración Trump se ha profundizado tras el operativo. Baqai subrayó que la diplomacia no puede avanzar mientras se ejecuten actos de «piratería» —según la definición iraní— en aguas internacionales. Con el cese al fuego por expirar este martes, la falta de una delegación iraní confirmada en Islamabad deja a la región al borde de un conflicto abierto.

El mercado internacional ha reaccionado a la captura del buque con una nueva fluctuación en los precios del crudo, ante el temor de que Irán responda bloqueando el mar Rojo o atacando infraestructura petrolera regional. La comunidad internacional observa el desenlace de estas 48 horas críticas, donde la toma del Touska parece haber cerrado, por el momento, la ventana de diálogo abierta durante las últimas dos semanas.

Con información de AFP y AP