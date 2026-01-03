Trump negó que la captura de Maduro sea un mensaje a México, pero pidió “hacer algo” contra los cárteles

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este sábado que la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y de su esposa sea un mensaje dirigido a México, aunque pidió “hacer algo” contra los cárteles en el país vecino.

Tras la captura de Maduro, Trump reclamó “hacer algo” contra los cárteles en México

Trump anunció la captura de Maduro y de Cilia Flores por fuerzas especiales, tras una serie de ataques en Venezuela, y su presentación ante la Justicia en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas desde 2020.

Consultado sobre si la operación —que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto— también buscaba enviar un mensaje a México, principal vía de ingreso de drogas a Estados Unidos, Trump fue categórico: “No era esa la intención”.

En ese contexto, el mandatario se refirió a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y afirmó: “Somos muy amigos de ella”. Sin embargo, agregó: “Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México”.

Desde México, en reiteradas ocasiones se acusó a Estados Unidos de atraer el flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor del mundo, además de permitir el ingreso ilegal de armas que terminan en manos del crimen organizado.

Trump reveló además que le hizo pedidos directos a la mandataria mexicana: “Le he preguntado muchas veces si quiere que nos encarguemos de los cárteles, y ella me dice ‘no, no, señor presidente’”, relató.

Finalmente, el presidente estadounidense insistió en la necesidad de una respuesta más dura: “Tenemos que hacer algo, porque en mi opinión el número real de muertos por consumo de drogas es de 300.000 al año”, concluyó.

