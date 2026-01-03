Nelson Castro explicó por qué la intervención de EE.UU. fue “la única salida” contra el régimen de Maduro

El periodista Nelson Castro analizó la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses bajo el mandato de Donald Trump, comparando esta intervención con la caída de Noriega en Panamá durante los años noventa.

Para Nelson Castro, la detención de Maduro recuerda a la operación de EE.UU. en Panamá en los 90

La operación, que se venía gestando con un fuerte despliegue en el Caribe, responde a una estrategia directa de la Casa Blanca para forzar un cambio de régimen. «Trump estaba obligado a generar algo de este tipo que hace recordar a lo que ocurrió en la década del 90 con George Bush padre cuando lanzó una operación exactamente similar», explicó el analista en diálogo con Radio Rivadavia, subrayando que el marco legal se basa en las acusaciones de narcoterrorismo que pesan sobre el líder venezolano.

Según Castro, la detención de Maduro “no garantiza una transición inmediata hacia la estabilidad”, dado que el aparato estatal se encuentra profundamente infiltrado por el chavismo. Castro advierte que la estructura gubernamental ha sido cooptada por completo: «El régimen se apropió del Estado. Todo lo que es el Estado en Venezuela es chavista».

Esta situación, para el periodista, obliga a una remoción profunda de cuadros, «ya que la administración pública funciona bajo una lógica de células que responden a intereses sectoriales y de corrupción vinculados a la industria petrolera».

El éxito del operativo militar radicó en un extenso trabajo de inteligencia y en el apoyo de sectores internos de las fuerzas venezolanas, quienes se vieron motivados por el desgaste del régimen y el fraude electoral de 2024.

El análisis de Nelson Castro tras la captura de Maduro: «No había otra forma de cambiar el régimen de Maduro»

Al respecto, el Dr. Nelson Castro señaló que «hubo participación clara de las fuerzas venezolanas» y que el deterioro económico fue un factor determinante para quebrar las lealtades internas. «El gobierno había perdido un apoyo muy importante y eso también repercute en lo militar», afirmó el periodista, resaltando que la falta de transparencia en las actas de julio fue el punto de quiebre definitivo.

Finalmente, el análisis concluye que la intervención fue la única salida viable ante un sistema que bloqueó sistemáticamente todas las vías democráticas y de negociación. «No había otra forma de cambiar el régimen de Maduro. Todas las negociaciones fracasaron porque el gobierno las utilizaba para quedarse», sostuvo Castro.

Mientras el mandatario es trasladado para ser juzgado en Nueva York, el futuro de Venezuela permanece bajo una gran incertidumbre, supeditado a la capacidad de reestructurar las Fuerzas Armadas y desarticular la red de corrupción que sostuvo al chavismo durante décadas.