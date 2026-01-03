Quién es Nicolás Maduro y qué cargos enfrenta en Estados Unidos tras su captura

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos marcó un punto de quiebre histórico en la política regional y puso fin a más de una década de poder absoluto del chavismo. Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, ahora podría enfrentar graves cargos penales en tribunales estadounidenses, donde es acusado de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración criminal.

De dirigente sindical a jefe del chavismo

Nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Nicolás Maduro Moros inició su militancia política como dirigente sindical del transporte. Fue chofer del Metro de Caracas y luego se incorporó al movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez, de quien se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza.

Durante el gobierno chavista ocupó cargos clave:

Diputado de la Asamblea Nacional

Presidente de la Asamblea Nacional

Ministro de Relaciones Exteriores (2006–2013)

Vicepresidente Ejecutivo

Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro fue ungido como sucesor y ganó las elecciones presidenciales de ese año por un estrecho margen.

Un gobierno cuestionado y aislado

Desde su llegada al poder, Maduro consolidó un sistema de control político sustentado en las Fuerzas Armadas y en el aparato estatal. Su gestión estuvo atravesada por:

Colapso económico e hiperinflación

Migración masiva de millones de venezolanos

Denuncias de violaciones a los derechos humanos

Procesos electorales cuestionados, especialmente el de 2018

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron su legitimidad presidencial y aplicaron sanciones económicas y diplomáticas.

La captura y el traslado fuera de Venezuela

Según informó el gobierno estadounidense, Maduro fue capturado en el marco de un operativo militar y trasladado fuera del territorio venezolano para quedar bajo custodia de autoridades federales. La operación se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales vigentes en Estados Unidos.

La detención se produjo luego de años de pedidos de captura internacional y recompensas ofrecidas por información que condujera a su arresto.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

Maduro deberá comparecer ante la justicia federal estadounidense para responder por acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia en marzo de 2020.

Los cargos incluyen:

Conspiración para narcotráfico internacional

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Asociación con organizaciones armadas, entre ellas las FARC, para utilizar el narcotráfico como herramienta política

De acuerdo con la acusación, Maduro habría sido uno de los jefes del denominado “Cartel de los Soles”, una estructura criminal integrada por altos funcionarios venezolanos.

Un proceso judicial de alcance global

La causa contra Maduro es considerada una de las más relevantes jamás iniciadas por Estados Unidos contra un jefe de Estado en ejercicio. Su captura abre un proceso judicial con impacto internacional, tanto por las implicancias legales como por las consecuencias políticas en Venezuela y la región.

Mientras se desarrollan los trámites judiciales, se espera que Estados Unidos defina el cronograma de audiencias y las condiciones de detención del exmandatario.