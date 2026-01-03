Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro: Javier Milei dijo que González Urrutia debería asumir en Venezuela

El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro en un operativo llevado adelante por Estados Unidos y confirmó que la Argentina respaldará la posición de la administración de Donald Trump en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los detalles.

Javier Milei apoyó el operativo contra Nicolás Maduro

En declaraciones a LN+, el mandatario aseguró que el hecho “significa la caída de un dictador” y sostuvo que el régimen venezolano estaba sostenido por prácticas fraudulentas, el narcotráfico y una extensa red de alianzas internacionales.

Milei afirmó que Maduro “venía trampeando las elecciones” y que, pese a haber sido “derrotado muy fuertemente” en los últimos comicios, intentó mantenerse en el poder. En ese sentido, consideró que la detención debilita de manera decisiva al régimen y abre la posibilidad de un cambio político en Venezuela, al tiempo que sostuvo que Edmundo González Urrutia “es el verdadero presidente” y debería asumir la conducción del país.

El Presidente argentino acusó a Maduro de tener como principal fuente de ingresos el narcotráfico a través del denominado Cartel de los Soles y de mantener vínculos con organizaciones terroristas y gobiernos autoritarios. También lo señaló por lavado de dinero a gran escala y por impulsar estrategias de infiltración política en la región, comparando su rol con el de Cuba en los años ’70, cuando “exportaba el comunismo y el terrorismo” en América Latina.

Además, Milei destacó que el Gobierno argentino ya está trabajando para lograr la liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela, y aseguró que con el nuevo escenario político “las chances de que vuelva con vida son más altas”. Según explicó, se están redoblando los esfuerzos diplomáticos para resolver el caso lo antes posible.

El mandatario también cuestionó las declaraciones de repudio al operativo difundidas por algunos presidentes de la región y sostuvo que “los socialistas están dispuestos a avalar dictaduras, terrorismo y violaciones a los derechos humanos si son de izquierda”. En ese marco, afirmó que él mismo fue víctima de la injerencia del régimen venezolano durante la campaña electoral de 2023 y remarcó que “queda claro quién está de un lado y quién del otro”.

Finalmente, Milei calificó la detención de Maduro como “una excelente noticia para el mundo libre” y recordó el sufrimiento de millones de venezolanos que debieron huir del país o padecieron persecución, pobreza y violencia bajo el régimen. “Hoy estamos viendo el final de una franquicia autoritaria que se extendió por toda la región”, concluyó.

