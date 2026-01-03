Cilia Flores: el ascenso de «la primera combatiente» de Venezuela y su encrucijada judicial

Cilia Flores de Maduro, conocida en la jerga oficialista como la «primera combatiente», ha dejado de ser únicamente la esposa de Nicolás Maduro para convertirse en una figura con peso político propio en Venezuela y, ahora, en protagonista de un proceso judicial histórico.

Tras más de tres décadas de trayectoria en el chavismo, su nombre recorre el mundo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y traslado fuera de Venezuela tras una operación militar en Caracas este sábado 3 de enero 2026.

Quién es Cilia Flores de Maduro: la abogada que liberó a Hugo Chávez

Nacida en 1956 en Tinaquillo, Cilia Flores de Maduro forjó su carrera en los tribunales antes que en los escenarios políticos. Abogada especialista en derecho laboral y penal, su vínculo con el poder comenzó en 1992, cuando asumió la defensa legal de Hugo Chávez y los militares que participaron en el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez.

Fue en esas asambleas por la liberación de los detenidos donde conoció a un joven Nicolás Maduro. Desde entonces, ambos consolidaron una sociedad política y personal que los llevó a la cima del Estado venezolano. En el año 2000 fue elegida diputada y en 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, sucediendo precisamente a su pareja.

Quién es Cilia Flores de Maduri: el poder detrás del trono y la «Eminencia Gris»

A lo largo del gobierno de Maduro, Flores ha sido descrita por analistas como una «eminencia gris» o el poder real detrás de las decisiones estratégicas. Aunque tras contraer matrimonio formal en 2013 adoptó un perfil público más bajo y maternal —enfocado en programas como «Con Cilia en familia»—, su influencia en la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en la Procuraduría General de la República ha sido constante.

Bajo su gestión en el Parlamento, Flores enfrentó cuestionamientos por la contratación de familiares en el Congreso, una práctica que ella defendió públicamente alegando las capacidades de su entorno. Para politólogos consultados por CNN, su rol fue fundamental para consolidar el liderazgo de Maduro frente a otras facciones internas del chavismo tras la muerte de Chávez en 2013.

Quién es Cilia Flores de Maduro: imputación por narcoterrorismo en Nueva York

La situación legal de Flores dio un giro definitivo con el anuncio de la secretaria de Justicia de EE. UU., Pam Bondi. Según el reporte oficial, Flores ha sido imputada en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de:

Conspiración para el narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Este proceso se suma a antecedentes familiares complejos, como la condena de dos de sus sobrinos en 2015 en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, quienes fueron posteriormente liberados en un intercambio de prisioneros en 2022. Hoy, Flores se encamina a enfrentar lo que las autoridades estadounidenses definen como «todo el peso de la justicia en suelo estadounidense».