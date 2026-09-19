Donald Trump vetó a tres medios de la Casa Blanca y enfrenta acusaciones de censura

La Casa Blanca prohibió este sábado el acceso de los medios CNN, MS NOW y Politico a la residencia presidencial, en cumplimiento de una decisión anunciada por el presidente Donald Trump, quien los acusa de difundir “noticias falsas”.

Trump prohíbe a tres medios el acceso a la Casa Blanca

Según AFP, los tres medios denunciaron la medida como una violación de la Constitución de Estados Unidos y anticiparon que recurrirán a los tribunales para recuperar sus acreditaciones. MS NOW, antes MSNBC, sostuvo que la Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y que los periodistas tienen derecho a informar sobre el gobierno sin interferencias.

CNN calificó la prohibición como un “ataque ilegal” contra el derecho fundamental a ejercer el periodismo. Reporteros sin Fronteras también cuestionó la decisión y afirmó que el acceso de prensa no es un privilegio, sino un derecho destinado a garantizar que la población pueda estar informada de manera independiente.

La prohibición se hizo efectiva el sábado. La corresponsal de MS NOW, Akayla Gardner, relató que su credencial dejó de funcionar cuando intentó ingresar al recinto y que un agente le pidió que la entregara. La periodista de CNN Betsy Klein tampoco pudo acceder, mientras que el Servicio Secreto confiscó la acreditación de la corresponsal de Politico, Cheyenne Haslett.

Trump, de 80 años, mantiene desde hace tiempo una relación conflictiva con los medios tradicionales. En su plataforma Truth Social advirtió además que otros medios podrían sufrir una medida similar, aunque no precisó cuáles.

La decisión abre un nuevo conflicto entre la administración Trump y la prensa estadounidense, mientras los medios afectados preparan acciones legales para defender su acceso a la Casa Blanca.

Con información de AFP