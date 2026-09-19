Rusia aumenta la tensión con Japón y Reino Unido: protestas por armas y apoyo militar a Ucrania

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, informó que desde Rusia se le exigió a Japón el retiro inmediato de los sistemas de misiles estadounidenses Tifón de su territorio. Mediante una nota de protesta enviada a las sedes diplomáticas en Moscú y Tokio, la funcionaria calificó de inaceptable la presencia de estos lanzadores de alcance intermedio y corto en la isla de Kyushu.

La funcionaria sostuvo que su despliegue representa una amenaza directa a la seguridad de su país, exigió abandonar el camino de la remilitarización y demandó que Tokio reconozca plenamente los resultados territoriales de la Segunda Guerra Mundial respecto a las islas Kuriles del Sur.

Convocatoria a la encargada de negocios del Reino Unido

En paralelo, la Cancillería rusa convocó a la encargada de negocios británica en Moscú, Danae Dholakia, tras el incremento en el suministro de armamento de Londres a Kiev. La medida respondió al anuncio del Ejecutivo británico sobre la autorización a la firma MBDA para compartir información clasificada del misil de crucero SCALP, lo que facilitará el ensamblaje de estas armas por parte de las fuerzas ucranianas, según reportó la agencia Xinhua.

Desde el ministerio advirtieron que esta postura confrontativa busca prolongar el conflicto militar y distancia las opciones de una salida política. En consecuencia, notificaron a Dholakia que Rusia se reserva el derecho a responder en legítima defensa y advirtieron que cualquier instalación militar británica en suelo ucraniano empleada para ataques contra su territorio será considerada un objetivo legítimo.

Nuevo desembolso de la Unión Europea a Ucrania

En este contexto, Ucrania recibió un nuevo tramo de 3.300 millones de euros (aproximadamente 3.780 millones de dólares) por parte de la Unión Europea. Según detalló el primer ministro Sergii Koretskyi a través de Telegram, los fondos se destinarán prioritariamente a la adquisición de misiles y drones para la defensa nacional.

El desembolso se concretó bajo el mecanismo de préstamos de asistencia, el cual contempla una cobertura de hasta 45.000 millones de euros para 2026, en el marco del programa global de 90.000 millones de euros aprobado por el bloque comunitario para el período 2026-2027.

Con información de Noticias Argentinas