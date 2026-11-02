Accidente aéreo fatal en Palm Beach: los dramáticos audios de la copiloto de 20 años del Learjet 60

Un avión de negocios que transportaba a nueve personas cayó en picada sobre un vecindario del sur de Florida este domingo y estalló en una enorme bola de fuego. El secretario de Transporte de la Nación de los Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó el deceso de todos los ocupantes a bordo y calificó el suceso como una «tragedia horrible». El funcionario indicó además que la Administración Federal de Aviación (FAA) envió un equipo para brindar soporte a la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

La máquina apenas esquivó las viviendas cercanas a una transitada carretera, según reportó la agencia AP News. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó ante los periodistas en la escena que no existían reportes inmediatos de heridos o fallecidos en tierra. «Fue un accidente aéreo cataclísmico», relató el mandatario estatal. «Parecía un misil que caía y dejó un gran cráter al costado de la carretera», graficó.

De acuerdo con los datos de la FAA aportados por AP News, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y tenía como destino las Bahamas. Jim Reynolds, vocero de la terminal aérea de Austin, precisó el carácter privado del jet, aunque en un primer momento no logró brindar detalles sobre los pasajeros. El accidente ocurrió en Greenacres, una ciudad de 45.000 habitantes ubicada a unos 11 kilómetros al suroeste de West Palm Beach, confirmaron los oficiales del alguacil del condado.

Las autoridades locales evacuaron a unas 600 personas de una comunidad cercana de casas rodantes por motivos de seguridad, mientras establecieron el cierre de la ruta hasta nuevo aviso. Los investigadores notificaron que un hombre sufrió heridas en las piernas al conducir cerca de la escena durante el impacto, aunque desconocían la gravedad del cuadro clínico. Asimismo, durante la jornada la lluvia azotó la región y el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente una alerta por inundaciones a causa de las precipitaciones excesivas.

Las víctimas fatales y el perfil de la copiloto que conmocionó a Estados UNidos

Con el avance de las investigaciones, los familiares identificaron a las víctimas ante los medios de comunicación. Camila Corteleti detalló a los diarios The New York Post y The New York Times que su hija, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, integraba la tripulación. La joven obtuvo su licencia comercial en 2023 a los 17 años, durante su último año de cursada en la escuela secundaria West Boca Raton Community High School. El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach financió su instrucción como parte de una academia especializada en aviación, donde los alumnos practican con simuladores y drones.

«A algunas personas les parece raro que pueda volar aviones, pero no puedo conducir un automóvil. Me parece gracioso», relató Filgueiras a la cadena WPEC-TV en 2023. Los registros evidenciaron su calificación para pilotear el modelo Learjet, aunque carecía de la habilitación para ejercer el mando total del vuelo. La identidad del otro piloto no trascendió de manera inmediata y el padre de la joven, Allan Filgueiras, manifestó a AP News su falta de preparación emocional para dialogar sobre el accidente.

El siniestro también cobró la vida de Adam Robinson, un empresario tecnológico de 45 años, junto a su esposa Helen Sharp y sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2 años. El documento emitido por los familiares de los siete pasajeros confirmó además los decesos de la cuidadora de los niños, Anita Maria Cetina, de Rachael Reed y de Charmi Fehr.

«Nuestros corazones también están con las familias de los pilotos, quienes sufren junto a nosotros», expresaron las familias a través del comunicado.

Robinson residía en Aspen, Colorado, y poseía una destacada trayectoria en Austin, Texas. Se desempeñó como cofundador de Robly, una plataforma de marketing, y fundó Retention.com. En una reciente entrevista con el podcast ProfitLed, el empresario valoró su estilo de vida familiar. «Siento que vivo el sueño», afirmó. «Me encanta el hecho de poder ver a mis hijos por la mañana y por la noche, y no tengo que viajar mucho por trabajo, y puedo vivir en este lugar que siempre fue mi sueño. Y mi esposa es súper feliz porque puede ser una artista a tiempo completo», describió. Thom Singer, director ejecutivo del Austin Technology Council, remarcó que Robinson «era parte del tejido empresarial» de la ciudad, que sumó su segunda pérdida de un líder tecnológico en un choque aéreo tras la muerte de Joshua Baer en junio.

Los dramáticos audios y el colapso de la aeronave

El vuelo avanzaba hacia el este a 35.000 pies de altitud (aproximadamente 11 kilómetros) cuando la tripulación reportó condiciones adversas. Los pilotos notificaron presencia de turbulencia, hielo y precipitaciones, por lo cual solicitaron ascender otros 610 metros (2.000 pies). Los registros del control de tráfico aéreo y los datos de seguimiento revelaron que, momentos después, el avión entró en una caída pronunciada.

La máquina descendió primero 10.000 pies por minuto, luego 20.000 y alcanzó los 30.000 pies por minuto, una velocidad que superó por completo sus límites de diseño. La tripulación declaró una emergencia, emitió llamadas de auxilio y el jet se inclinó bruscamente hacia la derecha antes de estrellarse.

Las grabaciones de control de tráfico aéreo obtenidas por el portal LiveATC.net expusieron los minutos previos a la tragedia. Gadelha Filgueiras reportó por radio la acumulación de hielo y sacudidas violentas de hasta 213 metros (700 pies). «Tenemos hielo claro y ligero que es manejable, y turbulencia moderada», informó la copiloto con tono profesional.

No obstante, el escenario se deterioró de forma drástica. Tras encontrarse con las precipitaciones y pedir el ascenso, la aviadora declaró el estado de alerta general ante la pérdida veloz de altitud. «Descendemos 8.000, mayday, mayday, descendemos 10.000 pies por minuto», transmitió. Poco después, reportó la falla terminal: «Estamos en una condición de exceso de velocidad con descenso de 20.000 pies por minuto». Sus últimas palabras constituyeron una asimilación devastadora del final inminente: «Nos vamos a estrellar contra el suelo».

La investigación federal sobre clima y fallas estructurales

Tom Chapman, miembro de la NTSB, encabezó una conferencia de prensa el lunes e indicó el hallazgo de pruebas sobre una ruptura del avión antes de golpear el suelo. «Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del sitio exacto del impacto», adelantó. Chapman destacó que el jet permaneció en el aire por casi 2 horas y 45 minutos y descartó antecedentes históricos de problemas similares en el icónico modelo Learjet.

Jeff Guzzetti, ex investigador de la NTSB y la FAA, explicó que la aeronave pudo perder componentes clave de su cola por la turbulencia o el descenso vertical precipitado, un escenario de nulo control para los pilotos. «Eso muy bien podría explicar el perfil tipo misil justo antes de que golpeara el suelo», analizó el especialista. A su vez, el experto en seguridad aérea Steve Arroyo apuntó al hielo y la turbulencia como posibles detonantes de una pérdida de sustentación mientras el avión navegaba a 10.363 metros de altitud, aunque advirtió que la investigación no descartará ningún factor inicial.

Las condiciones meteorológicas concentran el mayor interés de los peritos. Los controladores de vuelo emitieron advertencias sobre las tormentas inminentes al ingreso a Florida y la FAA publicó alertas oficiales previas. Dan DePodwin, meteorólogo de AccuWeather, detalló que las cimas de algunas nubes alcanzaron los 45.000 pies, factor de alta complejidad para intentar un cruce por encima de ellas. Además, señaló las limitaciones de los radares de a bordo para exhibir corrientes ascendentes con alta carga de precipitación.

John Cox, piloto comercial retirado y actual director ejecutivo de la firma Safety Operating Systems, expresó su consternación ante las condiciones relatadas por radio. Cox puntualizó que la combinación de turbulencia severa y precipitación líquida con congelamiento a -47 °C representa un peligro extremo, ya que a esa altitud los elementos suelen presentarse como cristales de hielo que esquivan el fuselaje de forma natural. «Esas son banderas rojas muy grandes para mí», enfatizó el experto, e instaló la incógnita sobre los motivos que impulsaron a los pilotos a penetrar esa línea de tormentas en lugar de rodearlas o superarlas.

La recolección de pruebas enfrenta demoras por el clima. Timothy Monville, investigador de la NTSB, reconoció las dificultades operativas ante la inundación del cráter con agua pluvial. «Este será un proceso de varios días, y el mayor obstáculo que tendremos es la recuperación de los restos principales del cráter en la carretera», afirmó. En paralelo, los equipos de búsqueda mantienen la esperanza de hallar la grabadora de voz de la cabina, según detalló Chapman.