Un avión se estrelló a pocos kilómetros de la residencia de Donald Trump y murieron nueve personas

Un trágico accidente tuvo lugar este domingo de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, cuando un avión privado Learjet 60 se estrelló contra el asfalto provocando una gigantesca bola de fuego. La tragedia dejó un saldo devastador: las nueve personas que viajaban a bordo murieron en el acto, según confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El impacto ocurrió a las 12:50 (hora local), de acuerdo con los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA). La aeronave se precipitó en medio de un vecindario de la zona de Cresthaven, a tan solo 11 kilómetros de Mar-a-Lago, el exclusivo club y residencia privada del presidente Donald Trump.

Coincidencia presidencial y caída en picada

El accidente desató un inmediato operativo de seguridad debido a su extrema cercanía con el mandatario norteamericano. Horas antes de la tragedia, Trump se encontraba en su residencia privada.

La cronología de los movimientos en la zona revela una cercanía temporal alarmante según lo publicado por NBC News:

11:55 del domingo: el Air Force One despegó trasladando al presidente desde el recientemente renombrado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. En ese momento, testigos reportaron tormentas aisladas y el uso de paraguas en la pista.



el Air Force One despegó trasladando al presidente desde el recientemente renombrado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. En ese momento, testigos reportaron tormentas aisladas y el uso de paraguas en la pista. 12:50 del domingo: el Learjet 60 se precipitó a tierra en una caída abrupta registrada por múltiples cámaras de seguridad y automovilistas.



el Learjet 60 se precipitó a tierra en una caída abrupta registrada por múltiples cámaras de seguridad y automovilistas. Apenas 55 minutos después de la partida presidencial, el avión privado impactaba de lleno contra la avenida Military Trail.

El vuelo N722BD había partido horas antes desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino final el Aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas. Sin embargo, la trayectoria se vio interrumpida en territorio floridense.

La plataforma Flightradar indicó que los últimos registros de la aeronave mostraban un descenso vertical a una velocidad extrema de más de 32.000 pies por minuto (unos 585 kilómetros por hora). Las estaciones meteorológicas locales reportaron tormentas dispersas. CNN detalló que el avión atravesó una célula severa minutos antes de iniciar su estrepitosa caída.

La fuerza del impacto provocó un cráter en el asfalto, derribó el tendido eléctrico y obligó a mantener cerrados todos los carriles de la avenida Military Trail hasta nuevo aviso.

La investigación oficial y el dolor institucional

El secretario de Transporte, Sean Duffy, se expresó a través de sus redes sociales para lamentar el episodio: «El accidente aéreo de hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia horrible», escribió, pidiendo unirse en oración por las familias de las víctimas.

Por disposición de las autoridades federales, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron el control absoluto de las pericias para determinar si el factor climatológico, una falla mecánica o un error humano desencadenaron el desastre aéreo a pocos minutos del paso presidencial.