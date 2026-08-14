Dos barcos petroleros de Emiratos Árabes fueron atacados por drones en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una de las zonas comerciales y estratégicas más importantes del mundo (Foto: archivo)

Dos buques cisterna pertenecientes a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Adonc) fueron atacados con drones en la noche del jueves mientras navegaban por el estratégico estrecho de Ormuz

Desde Abu Dabi tildaron el accionar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como un acto de piratería que utiliza la ruta comercial para ejercer chantaje económico. El ataque no dejó victimas fatales, solo pérdidas de material y estructura naval.

Emiratos Árabes denuncia a Irán y advierte riesgos para la seguridad energética mundial

La firma estatal del país confirmó que el incidente no dejó heridos ni víctimas mortales, y aseguraron que la situación quedó rápidamente bajo control. El ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos atribuyó de forma directa las agresiones a Irán, denunciando una «violación flagrante» de las normas internacionales sobre libre navegación.

En sintonía con las denuncias locales, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (Ukmto) confirmó haber detectado daños materiales leves en buques mercantes tras sufrir el impacto de aeronaves no tripuladas en la zona del paso. La agencia naval británica ratificó que las tripulaciones resultaron ilesas durante la travesía.

La cancillería árabe advirtió en un comunicado oficial que este tipo de embates no provocados pone en severo riesgo la estabilidad regional y amenaza la seguridad energética a nivel global. Asimismo, exigió el cese inmediato de las hostilidades y la reapertura incondicional del corredor marítimo.

Hasta el momento, Irán no brindó declaraciones al respecto sobre las acusaciones del gobierno emiratí.

Más de 70 buques afectados en el estrecho de Ormuz tras los ataques con drones y misiles

Con este episodio, se registraron más de una quincena de buques pertenecientes a la flota de Adnoc que han sido blanco de misiles y aeronaves no tripuladas en las inmediaciones del estrecho.

Por su parte, el régimen de Teherán no emitió comentarios inmediatos sobre las acusaciones directas por este incidente. Sin embargo, voceros militares iraníes insisten de manera constante en que ejercen la gestión y el control pleno del angosto canal geográfico. Este nuevo ataque se suma a una serie de hostilidades registradas desde el inicio de la escalada bélica en la región.

Las autoridades marítimas estiman que cerca de 70 embarcaciones comerciales se han visto afectadas por incidentes similares en la zona. Esto provocó un marcado descenso en el flujo habitual de cargueros y petroleros que transitan por este estratégico paso, por el que históricamente circula una porción clave del crudo mundial.

La compañía petrolera estatal reafirmó su compromiso de mantener el abastecimiento energético a sus clientes internacionales, implementando medidas adicionales para salvaguardar el bienestar de sus marineros y activos navales.

Con información de Infobae y Apnews