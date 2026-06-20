Un juez español envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte

La Justicia española ordenó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea sometida a juicio por presuntos delitos de corrupción y le impuso la prohibición de salir del país, en un nuevo capítulo de la crisis política que atraviesa el Ejecutivo socialista.

Nuevo golpe para Pedro Sánchez: su esposa será juzgada y quedó sin pasaporte

La resolución fue difundida este sábado y establece, además, la entrega inmediata de su pasaporte y la obligación de presentarse ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte una sentencia.

El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación, también ordenó informar a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar. Por el momento, el tribunal no fijó una fecha para el inicio del juicio.

La causa se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, codirigida por Gómez, y en el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para favorecer intereses privados.

En abril pasado, el magistrado la acusó formalmente de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, al considerar que la iniciativa académica habría servido como una herramienta para impulsar su desarrollo profesional.

La investigación comenzó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por un grupo anticorrupción vinculado a la extrema derecha. Tanto Pedro Sánchez como su esposa rechazaron desde el inicio todas las acusaciones y sostienen que el caso responde a una campaña impulsada por la oposición para debilitar al Gobierno.

La decisión judicial se produce en un contexto especialmente delicado para el presidente español, cuyo entorno enfrenta varias investigaciones.

En las últimas semanas también fueron señalados el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias; David Sánchez, hermano del mandatario; y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, por supuestas irregularidades relacionadas con contratos públicos.

Pese a la creciente presión política y a los pedidos de renuncia formulados por la oposición, Sánchez insiste en que agotará su mandato y mantiene su confianza en la inocencia de su esposa y de los demás dirigentes investigados.

Con información de AFP