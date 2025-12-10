Un tren de alta velocidad llega a Sudamérica: será el más rápido del continente

El gobierno de Perú anunció el inicio de gestión para tener el transporte en tren más rápido del continente. La unidad viajará a una velocidad superior a 200 kilómetros por hora y unirá cerca de 15 lugares turísticos e importantes del país, incluida la capital Lima.

El proyecto denominado tren Lima – Ica busca revolucionar para siempre el transporte y mejorar el desarrollo económico de Perú. Tendrá un recorrido de 323 kilómetros a lo largo de la costa central peruana.

Para sustentar y realizar la obra, el gobierno trabajará impulsado por capitales chinos junto con una inversión de $6.500 millones de dólares. Se proyecta que la unidad tendrá la capacidad de transportar cerca de 45.000 pasajeros al día para descongestionar la Panamericana Sur, uno de los accesos más concurridos del país.

El tren alcanzará los 200 kilómetros por hora (Foto: ilustración gráfica)

El arquitecto a cargo del proyecto, Daniel Maguiña, mencionó que el transporte será la unidad de ferrocarril más rápida del continente.

Para el traslado de los pasajeros, las personas que elijan esta opción viajarían diariamente en los ocho ferrocarriles, cada uno con 10 vagones, de Lima a Ica y viceversa. Se espera que la opción del tren ofrezca una opción más rápida y económica que los viajes en avión.

Según informaron medios del País, la realización de las vías incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles. Se espera que el expediente técnico del proyecto del tren bala esté listo en 2027 y la finalización de las obras para 2032.

Perú tendrá el tren bala más rápido del continente: los destinos que unirá

El tren Lima – Ica ofrecerá una de las opciones más rápidas y eficientes para los peruanos que requieran moverse entre las principales ciudades costeras del país. El costo del viaje será similar al del transporte urbano gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

El trayecto de los 323 kilómetros que tendrá la unidad, conectará 15 ciudades importantes de Perú, incluyendo la capital Lima.

Los destinos del tren Lima – Ica

Las estaciones: