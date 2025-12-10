Avianca pone un pie en Neuquén: cómo es el acuerdo de operación que firmó con Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas anunció ayer la firma de un nuevo acuerdo de código compartido con el Grupo Abra, a partir del cual se facilitará la comercialización de vuelos a más de 20 ciudades de Colombia y Argentina, entre ellas Neuquén.

El convenio, que es una ampliación del que ya rige desde 2014 con GOL, alcanzará ahora a la aerolínea Avianca. Ambas empresas pertenecen al Grupo Abra, se informó.

Aerolíneas destacó en un comunicado oficial que ahora los pasajeros podrán volar «más fácil», ya que tendrán un solo tiquete entre ambas compañías.

De igual manera, deberán realizar un único check-in y contarán con conexiones más ágiles entre «múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región».

A partir del acuerdo, Avianca podrá vender en conexión desde Buenos Aires vuelos a Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

La empresa argentina, en tanto, tendrá a las siguientes ciudades de Colombia para vender en conexión desde Bogotá: San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.

Ambas empresas informaron que «continuarán trabajando en conjunto» para obtener las autorizaciones necesarias «para la implementación total del acuerdo«, que incluye también 18 destinos operados por Aerolíneas Argentinas en Argentina y Brasil, además de otras 12 locaciones que son operadas por Avianca en Centro y Suramérica.

Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, destacó en el comunicado la consecución de un «nuevo paso en la alianza con Avianca», con el fin de «seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva».

En sintonía, el CEO de Abra, Adrian Neuhauser, mencionó que el acuerdo permitirá «fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur», acercando a los pasajeros de Argentina y Colombia.

La iniciativa, aclararon en el documento oficial, se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre Aerolíneas y el Grupo Abra en octubre de 2023.

El aeropuerto de Neuquén, con mayor presencia internacional

La noticia de Avianca, que podrá comercializar vuelos a Neuquén con Aerolíneas Argentinas, se suma a otros anuncios que también tuvieron como protagonista al aeropuerto Presidente Perón en el último tiempo.

El mes pasado la firma chilena Latam anunció la reapertura de su ruta entre la capital provincial y Santiago de Chile, con cuatro frecuencias semanales a partir de marzo del año que viene.

La filial peruana de la misma empresa, además, recibió la autorización para operar en un futuro vuelos desde Neuquén a Lima y Cusco, que, en paralelo, podrán funcionar como escalas para una amplia lista de destinos internacionales.

Entre estos últimos figuran Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco, Orlando, Río de Janeiro, Punta Cana y Santo Domingo.