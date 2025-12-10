Están los cruces del Regional Amateur: ¿cuáles son los más picantes?

El Consejo Federal de AFA dio a conocer los cruces de la tercera ronda del Regional Amateur para los equipos de la zona Patagonia y se vienen duelos picantes. La Amistad de Cipolletti vs. Independiente de Neuquén y Atlético Regina vs. Alianza se pueden colgar ese cartel, aunque los ocho prometen ser vibrantes. Los partidos de ida se disputarán este domingo 14 y las revanchas el 21 de diciembre.

En los otros enfrentamientos con equipos de las ligas de Rìo Negro y Neuquén se verán las caras Estudiantes de Bariloche-San Patricio y Sportsman de Choele Choel-Deportivo Roca; mientras que Villalonga de Viedma será el único con rival de otra liga patagónica: JJ Moreno de Puerto Madryn. Los otros tres serán Camioneros de Río Grande vs. Camioneros de Ushuaia, Puerto Santa Cruz vs. Boxing de Río Gallegos y el duelo de Comodoro Rivadavia entre Newbery y la CAI.

El Depo viene de eliminar al Rojo (RC) y va con Sportsman. (Archivo Alejandro Carnevale)

Así quedaron los cruces

1- Camioneros (RG) vs. Camioneros (U)

2- Puerto Santa Cruz vs. Boxing

3- Newbery vs. CAI

4- Villalonga vs. JJ Moreno

5- Independiente vs. La Amistad

6- Estudiantes vs. San Patricio

7- Atlético Regina vs. Alianza

8- Sportsman vs. Deportivo Roca

(los nombrados en segundo término juegan el primer partido de local)

Se reanuda el 4 de enero con llaves fijas

Luego del receso, los cuartos de final se disputarán el 4 y 11 de enero, con llaves fijas y este cuadro: A (ganador de 2 vs. ganador de 1), B (4 vs. 3), C (5 vs. 6) y D (8 vs. 7). La quinta ronda será el 18 y 25 de enero con los duelos A vs. B y D vs. C; mientras que las finales están previstas para el 1 y 8 de febrero. Ahì se conocerá el campeón de la Patagonia, que irá por uno de los cuatro ascensos al Federal A.