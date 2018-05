Venezuela: el antichavismo denunció irregularidades en los comicios

“Las cifras del 12 % de participación demuestran que no hay nadie en los centros, que no hay ningún tipo de participación”, informó a los medios el diputado José Manuel Olivares y explicó que esa cifra es resultado de un sistema de datos a nivel nacional que tienen gracias a “testigos en algunos centros electorales”, según la agencia de noticias EFE.

Los partidos opositores más importantes, englobados dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidieron hace meses no participar en los comicios al considerar que las condiciones no son las adecuadas, principalmente por la detención y la inhabilitación de algunos de sus principales referentes políticos.

Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países de la región, nucleados en el llamado Grupo de Lima, apoyaron la decisión de la MUD y ya prometieron desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de hoy.

Olivares también se dirigió a los votantes no chavistas que decidieron participar de los comicios a favor de alguno de los tres candidatos opositores -el ex miembro de la MUD y ex chavista, Henri Falcón, el partor evangelista Javier Bertucci y ex chavista que critica por izquierda a Maduro, el ingeniero Reinaldo Quijada.

Les pidió que no se sintieron “culpables” y que mañana “todos” vuelvan a unirse contra el gobierno de Maduro.

Además de adelantar una participación históricamente baja, el Frente Amplio Venezuela Libre denunció que el chavismo instaló “puntos rojos” -como se conocen los toldos de proselitismo del oficialismo- a menos de 200 metros de la mayoría de los centros de votación del país.

“Hay coacción, hay amenazas, obligan al ciudadano (...) a firmar una lista y jugar con su trabajo y su dignidad”, denunció el líder opositor.

“Nuevamente vemos que el gobierno sigue sin cumplir su palabra, siguen burlándose, una de las razones por las cuales no estamos en este proceso”, agregó.