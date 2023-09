VIDEO | Así cayó la muestra más grande de un asteroide jamás registrada, en Estados Unidos

La expectativa era mundial, este domingo se esperaba que el paso cercano a la Tierra de la nave espacial OSIRIS-REx. Pero no se trató de un simple acercamiento, sino que implicó el lanzamiento a la superficie de una capsula con unos 250 gramos de rocas y suelo del asteroide Bennu.

De esta manera, la NASA logró un hito histórico al aterrizar la mayor muestra de asteroide jamás recogida en el desierto de Utah. Fue significativamente más grande que las dos muestras previamente recogidas por misiones japonesas.

La sonda Osiris-Rex, que fue lanzada hace siete años, recogió la muestra en 2020 del asteroide Bennu, que tiene un diámetro de 500 metros. Esta muestra ayudará a los científicos a “comprender mejor los tipos de asteroides que podrían amenazar la Tierra” y arrojar luz sobre “el comienzo mismo de la historia del sistema solar”, subrayó el jefe de la agencia espacial, Bill Nelson.

La mayor muestra de asteroide jamás recogida aterriza en EE. UU.



La sonda Osiris-Rex aterrizó en Utah tras siete años en el espacio, trayendo consigo la mayor muestra de asteroide recogida hasta la fecha.

La cápsula que contenía la muestra fue liberada por la sonda Osiris-Rex a más de 100,000 kilómetros de la Tierra y atravesó la atmósfera a una velocidad de más de 44,000 km/h, alcanzando una temperatura de 2,700°C. El aterrizaje en el desierto de Utah fue observado por sensores militares y fue frenado por dos paracaídas.

Una vez en tierra, un equipo equipado con guantes y máscaras inspeccionó la cápsula antes de colocarla en una red y elevarla hacia un helicóptero. La cápsula se expuso a la arena del desierto el menor tiempo posible para evitar la contaminación de la muestra.

We can confirm that the #OSIRISREx sample return capsule is not breached!

Este lunes, la muestra será trasladada en avión al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, donde se abrirá la caja en una habitación hermética. El proceso de análisis tomará varios días, y la NASA planea una conferencia de prensa el 11 de octubre para revelar los resultados iniciales.

La mayor parte de la muestra se conservará para futuros estudios, mientras que alrededor del 25% se utilizará de inmediato para experimentos y una pequeña parte se compartirá con los socios de la misión, Japón y Canadá.

Japón regaló a la NASA fragmentos del asteroide Ryugu, del que recuperó 5,4 gramos en 2020, durante la misión Hayabusa-2. En 2010, informó sobre una cantidad microscópica de otro asteroide.

Antes del aterrizaje, la científica de la NASA Amy Simon dijo que se trata de la “muestra más grande que hemos recuperado desde las rocas lunares” del programa Apolo, finalizado en 1972 y sumó “la muestra de Bennu es mucho más grande, por lo que podremos hacer muchos más análisis”.

“¡Bienvenida a casa!”, así celebró la Nasa la caída de la muestra

La NASA transmitió en directo el aterrizaje en el desierto de Utah de la cápsula, del tamaño de una cuba de bebé.

El momento más emocionante se produjo cuando se desplegó el paracaídas, de aproximadamente 81 por 50 centímetros , un paso crucial para reducir la velocidad de la cápsula y evitar que los restos del asteroide Bennu se estrellaran en el desierto de Utah.

It's a story 4.5-billion years in the making. See what's next for the asteroid samples returned today by #OSIRISREx.



Post-landing news briefing: https://t.co/Tik2R4kU8t

Mission blog: https://t.co/Kb5TMjeMQ9 pic.twitter.com/Xq2uRLyl9e — NASA (@NASA) September 24, 2023

“¡Bienvenida a casa!”, exclamó en ese momento Noelia González, del equipo de comunicaciones de la NASA y encargada de la retransmisión en español del evento.

“Se palpa en el ambiente la expectativa, la emoción, los nervios”, contaba González, mientras de fondo se podían escuchar los gritos de alegría del equipo de la NASA ante el éxito de la misión.

Precious cargo 🚁



The #OSIRISREx asteroid sample hitches a ride on a helicopter. The next stop is a clean room here in Utah. It will eventually make its way to @NASA_Johnson for scientific analysis. pic.twitter.com/pP6ZHVtTXg — NASA (@NASA) September 24, 2023

Por qué es importante el estudio de los asteroides

Los asteroides como Bennu están compuestos por materiales originales del sistema solar que han permanecido intactos y pueden proporcionar pistas sobre la formación y evolución del sistema solar. Los científicos también creen que estos objetos pudieron haber transportado materia orgánica y agua a la Tierra, contribuyendo al desarrollo de la vida en nuestro planeta.

Además de su valor científico, el estudio de Bennu también es importante debido a un pequeño riesgo (una probabilidad en 2.700) de que impacte la Tierra en 2182, lo que podría tener consecuencias catastróficas. La NASA está estudiando formas de desviar la trayectoria de Bennu para reducir este riesgo.