Video | Qué se sabe sobre el accidente del helicóptero que transportaba al presidente de Irán

Un helicóptero que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisi, y a su ministro de Relaciones Exteriores se estrelló el domingo mientras cruzaba un terreno montañoso en medio de una densa niebla. Durantes varias horas, rescatistas luchaban por alcanzar el sitio del incidente.

Un funcionario aseguró que las vidas de Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, estaban “en riesgo tras el accidente del helicóptero”, que ocurrió al regreso de una visita a la frontera con Azerbaiyán, en el noreste de Irán.

”Todavía tenemos esperanzas, pero la información procedente del lugar del accidente es muy preocupante”, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.

Tras más de diez horas de búsqueda, el pueblo de Irán reza por la salud de su presidente.

El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi sufrió un “accidente” en la región de Jofa, en la provincia occidental de Azerbaiyán oriental, indicó la televisión estatal.

El aparato accidentado formaba parte de un convoy de tres helicópteros en el que viajaba la comitiva presidencial.

Dos de ellos aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán, pero no el helicóptero en el que iba Raisi, ayatolá de 63 años.

La agencia de prensa oficial IRNA informó después de que Raisi, así como el ministro de Relaciones Exteriores, se encontraban entre los pasajeros del aparato, junto con el gobernador provincial y el principal imán de la región.

Si bien circuló la noticia del descubrimiento del helicóptero de Raisi, la Media Luna Roja iraní lo desmintió.

El vicepresidente ejecutivo de Irán, Mohsen Mansouri, comunicó que “se mantuvo un contacto telefónico con uno de los pasajeros” y que uno de los miembros de la tripulación tuvo que realizar un “aterrizaje forzoso”.

“El lugar del accidente, situado en las colinas de la zona, ha sido identificado en un radio de dos kilómetros. Si Dios quiere, recibiremos buenas noticias”, agregó.

Medios estatales de Irán dijeron que el mal tiempo fue la causa del accidente y que estaba complicando las labores de rescate. El lugar en cuestión se ubica en el bosque de Dizmar, cerca de la ciudad de Varzaghan.

Weather conditions during the rescue operation of the president's helicopter pic.twitter.com/UOUrKo8CP8