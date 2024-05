El presidente de Irán sufrió un accidente en helicóptero y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso

Un helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sufrió un accidente este domingo y realizó un aterrizaje forzoso en la provincia de Azerbaiyán Oriental, según informó la televisión estatal IRIB. Las condiciones climáticas adversas y la espesa niebla complicaron los esfuerzos de los equipos de rescate que se dirigen al sitio del incidente.

A helicopter carrying Iran's President Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amirabdollahian has apparently gone down in heavy fog in Eastern Azerbaijan according to latest reports.pic.twitter.com/4nikdEK3Al