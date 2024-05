Mirá las primeras imágenes del rescate del helicóptero del presidente de Irán tras el accidente

El helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sufrió un accidente y realizó un aterrizaje forzoso este domingo en la provincia de Azerbaiyán Oriental, según informó la televisión estatal IRIB. A pesar de las malas condiciones climáticas, los equipos de rescate se trasladaron de inmediato hacia la frontera con Azerbaiyán para localizar al mandatario y su comitiva.

