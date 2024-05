Escándalo en Taiwán: un legislador se robó un proyecto y terminaron a las piñas en el Parlamento

Un verdadero escándalo se desató en el Parlamento de Taiwán cuando un proyecto para criminalizar a los funcionarios gubernamentales que hagan declaraciones falsas en el recinto fue robado por un legislador a otro, provocando así una feroz pelea con piñas, empujones y varios heridos.

Taiwan's opposition alliance, which holds a majority in the Legislative Yuan, has submitted a bill for reforming the legislature.

The ruling DPP, in an effort to prevent the bill from passing – sent a lawmaker to snatch it away.

