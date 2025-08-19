Zelensky se declara «listo» para un encuentro con Putin: avanza la búsqueda de la paz en Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se declaró dispuesto a reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra desatada tras la invasión a Ucrania hace tres años y medio.

«Confirmé, y todos los líderes europeos me apoyaron, que estamos listos para una reunión bilateral con Putin», declaró Zelenski a medios ucranianos a las afueras de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a varios líderes europeos.

«Cumbre de paz»: aliados de Ucrania se reunieron de cara al posible encuentro entre Putin y Zelenski

Los aliados de Ucrania conversan este martes sobre el resultado de los recientes acercamientos para poner fin a la guerra con Rusia, tras los indicios de que Vladimir Putin y Volodimir Zelenski podrían sentarse a negociar en una cumbre de paz.

Las esperanzas de un avance aumentaron cuando el presidente ucraniano y los líderes europeos se reunieron el lunes en Washington con Donald Trump, quien afirmó que también había hablado por teléfono con su homólogo ruso.

La guerra en Ucrania, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, se encuentra prácticamente en un punto muerto, a pesar de algunos avances recientes de Rusia. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, matizó el martes por la mañana que cualquier acuerdo de paz con Kiev deberá tomar en cuenta «los intereses de seguridad» de Moscú.

«Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo», dijo a la televisión rusa.

El ministro se refirió también a la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelenski, que sería la primera desde la invasión rusa hace casi tres años y medio, asegurando que deberá prepararse «minuciosamente».