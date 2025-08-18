Donald Trump avanza en la organización de un encuentro entre Zelensky y Putin para buscar la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que avanzan los preparativos para una reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, en un lugar aún por determinar. Trump no precisó la fecha del encuentro, pero destacó que será un primer paso para resolver una guerra que se prolonga desde hace casi cuatro años.

«Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión entre él y el presidente Zelensky. Después de esa reunión, tendremos un Trilat en el que participarían los dos presidentes y yo», escribió Trump en redes sociales.

Según Infobae, el anuncio se produjo tras un encuentro en la Casa Blanca entre Trump, Zelensky y los principales líderes europeos, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según Trump, las conversaciones se centraron en las garantías de seguridad para Ucrania, que serían provistas por los distintos países europeos en coordinación con Estados Unidos. «Todos están muy contentos con la posibilidad de lograr la paz entre Rusia y Ucrania», agregó.

Washington, epicentro de la negociación: Trump y Zelensky discuten seguridad tras su cumbre con Putin

El encuentro bilateral con Zelensky siguió a la reciente cumbre de Trump con Putin en Alaska, donde ambos mandatarios acordaron brindar «garantías de seguridad robustas» a Ucrania, aunque no se concretó un alto el fuego. Trump reiteró que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN «no están sobre la mesa».

Desde Rusia, la portavoz del Kremlin, María Zajárova, rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania tras un eventual alto el fuego, advirtiendo sobre una «escalada incontrolable» del conflicto.

Según informó el asesor de Putin, Yuri Ushakov, la conversación telefónica entre Trump y el presidente ruso fue franca y constructiva, y ambos abordaron la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de Moscú y Kiev en futuras negociaciones.