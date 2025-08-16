La negociación continúa: Zelenski se reunirá con Donal Trump en Washington, tras la cumbre con Putín

Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Donald Trump. (EP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con Donald Trump el lunes en Washington. El mandatario de Estados Unidos persiste en la negociación por la guerra, tras el encuentro con su par de Rusia, Vladimir Putin.

«El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D. C., para discutir todos los detalles para poner fin a las matanzas y a la guerra», precisó en su cuenta X.

«Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos», prosiguió.

La conversación telefónica entre Donald Trump y Volodimir Zelenski

Zelenski también afirmó en su cuenta X que Trump, en la conversación telefónica que mantuvieron por casi una hora el sábado, le informó «los principales puntos» de la cumbre con Putin en Alaska.

«Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación», subrayó, y añadió que había hablado con Trump sobre «señales positivas por parte de Estados Unidos» para proporcionar garantías de seguridad a Kiev.

Reiteró además su deseo de celebrar una reunión trilateral con Trump y Putin, tal y como propuso el magnate estadounidense.

Cumbre por la paz: Donald Trump y Vladimir Putin no revelaron el plan para poner fin a la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se fueron de Alaska sin revelar un plan para acabar con la guerra o alcanzar un alto al fuego en Ucrania, tras una cumbre amistosa y, según ellos, «productiva».

En su vuelo de regreso de Alaska, Trump mantuvo una «larga llamada» con Zelenski, indicó, por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El magnate republicano también habló con los líderes de la UE, Francia, Alemania, Reino Unido y la OTAN, según una vocera de la Comisión Europea.

Antes de dejar Anchorage, Trump calificó la cumbre de «muy productiva», mientras que Putin la tildó de «constructiva», pero nada se sabe de sus tres horas de conversación en una base militar de Alaska.

Trump, quien se jacta de ser un negociador decisivo, aseguró en declaraciones conjuntas a la prensa que quedan «muy pocos» asuntos por resolver para encontrar una solución a la guerra desencadenada hace más de tres años por la invasión rusa de Ucrania.

«Uno de ellos es probablemente el más importante», añadió sin especificar cuál. «No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo», dijo Trump, que partió rumbo a Washington tras haber pasado seis horas en Alaska, las mismas que Putin.

El multimillonario de 79 años se había fijado el objetivo de organizar rápidamente una cumbre tripartita con Putin y Zelenski, y garantizar un alto al fuego.

Donald Trump y Putin se reunieron en la cumbre por la paz en Alaska. (EP)

Para Donald Trump la paz depende de Zelenski

No mencionó lo uno ni lo otro al final del encuentro con Putin, pero en una entrevista en Fox News grabada justo después, Trump declaró que alcanzar un acuerdo «depende realmente del presidente Zelenski».

El tono del presidente estadounidense con Putin distó mucho del previo a la reunión, cuando amenazó con irse en pocos minutos si no veía avances o aseguró que el jefe del Kremlin no iba a «jugar» con él.

De hecho, descartó penalizar a Rusia con «consecuencias muy graves», tal como había considerado si veía que el país no aceptaba poner fin a la guerra. «Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora», respondió a Fox News.

Putin, por su parte, dijo también en un tono comprometido y cordial que espera que «el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania».

Al mismo tiempo, expresó su deseo de que «Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores».

Ambos habían prometido una rueda de prensa tras la cumbre, pero solo se dieron un apretón de manos al terminar sus discursos y se marcharon sin responder a los periodistas que los bombardeaban con preguntas.

Ucrania y los europeos temían que Putin pudiera manipular a Trump en la cumbre, luego que este mencionara anteriormente la posibilidad de realizar concesiones a nivel territorial.

«En última instancia, depende de ellos», dijo Trump sobre los ucranianos.