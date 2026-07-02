Investigan en el Concejo Deliberante de Viedma la desaparición de fojas de un expediente

La concejala Silvina Franco es la autora de la iniciativa que bajo la lupa. Foto: Marcelo Ochoa.

El Concejo Deliberante de Viedma inició una investigación interna tras detectar la presunta sustracción de fojas del expediente N° 30283/C/24 vinculado al proyecto de ordenanza «Guapa», impulsado por la concejala Silvina Franco.

De acuerdo al comunicado emitido días antes por el bloque de «Vamos con Todos», las páginas extraídas contenían el dictamen del Poder Ejecutivo que rechazaba el proyecto para crear la Guardia Urbana Ambiental y Protección Animal.

Declaraciones del Concejo sobre las fojas desaparecidas

Desde el organismo legislativo se manifestó que fue la concejal Natalia Macri quien advirtió durante la comisión que del expediente en papel habían sido extraídas precisamente las hojas que contenían el informe del Ejecutivo, el cual «explicaba la inviabilidad jurídica del proyecto».

A raíz de ello, el concejal Julián Algañarás pidió iniciar «de inmediato una profunda investigación» para determinar cómo ocurrió la extracción de las fojas.

Tras el rastreamiento del expediente, se determino que el mismo habría sido retirado meses atrás por un colaborador del bloque de la concejala Franco y fue devuelto horas antes de la reunión.

En este sentido, el cuerpo legislativo explico que el retiro de los expedientes queda registrado en un sistema de prestamos mediante firmas, por lo que consta quién fue la última persona que tuvo el documento en su poder.

Además, señalaron que el documento pudo reconstruirse gracias a las copias digitalizadas que se realizan de todos los archivos a tratar.

¿De que trata el proyecto Guapa?

La iniciativa impulsada por Franco propone crear la Guardia Urbana Ambiental y Protección Animal (Guapa), asociada a la protección ambiental y de la fauna local.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el área de Asuntos Legales del Concejo emitieron dictámenes negativos, manifestando que las funciones previstas para el nuevo organismo «ya están distribuidas y siendo ejecutadas» desde hace más de siete años por dependencias municipales.

En este sentido, el proyecto impulsado por Franco superpondría funciones ya distribuidas por las diferentes áreas del Ejecutivo municipal.

«El segundo punto crítico, y quizás el más importante, es la factibilidad financiera de la propuesta», manifestaron desde el Concejo. En tanto establece la creación de un organismo que compromete gastos millonarios en términos de salarios e insumos, cuya financiación no se encuentra explicada a lo largo del documento.