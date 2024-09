Acuerdo en Neuquén para ajustar las nuevas tasas a pedido de ACIPAN

La modificación de la ordenanza tarifaria para subir la base imponible de las firmas que van a pagar la sobretasa por los nuevos desarrollos y el traslado del complejo ambiental logró las firmas hoy en la sala de comisiones del Deliberante para un tratamiento express luego. Cuando se trate en el recinto, se aprobará que la sobretasa por el plan Forestal y Habitacional: pagarán las firmas con ingresos de más de 1.600 millones de pesos.

Desde enero se recaudaron unos 900 millones de pesos por esa sobretasa a los empresarios. Son contribuyentes con ingreso de 800 millones o más, según las declaraciones 2.023 y primer semestre. Según se explicó debido a la la inflación, en este segundo semestre ingresaron más empresas con la declaración jurada que se hizo al 31 de julio.

La nueva vara actualizará la sobretasa para las mismas 200 firmas; ya que sin modificaciones, el margen de tributos se ampliaba a firmas más chicas. El despacho prevé que la medida se aplique con retroactividad, a partir de los pagos de agosto.

La iniciativa fijó contemplaciones parciales y totales para las empresas que pagan un extra al municipio en concepto de residuos voluminosos (que son unas 300 en Neuquén) para que presenten documentación que las exima de la tasa en caso de que tengan contratado algún servicio que se ocupe de esos residuos.

Desde el Ejecutivo se indicó que no hubo manifiestos de hipermercados o patios de comida con la solicitud, pese a que la ordenaza original, lo preveía. «Es para evitar confusiones», dijo el presidente de la comisión, José Luis Artaza, en tanto el presidente del bloque el MPN, Atilio Sguazzini, sostuvo que se le dio «mejor precisión» a la redacción original.

El despacho obtuvo las firmas necesarias para que el 5 de septiembre, en la sesión ordinaria, tome estado parlamentario. Si hay acuerdo político, se votará ese mismo día. También se quitó el rubro de la tasa vial, los lubricantes. En la ordenanza vigente, se planteó que la tasa vial cobra 4,5% del litro de hidrocarburos (nafta o gas) sin impuestos y que las ventas de los productos derivados del petróleo, entraban en la tasa.

Lo último, se quitó ahora en el despacho de modificación de la tarifaria.

El despacho lleva la firma de Atilio Sguazzni, Mariana Cofre y Claudia Argumero (MPN), Romina Miranda (Confluencia Neuquina), Joaquín Eguía y José Luis Artaza (Hacemos Neuquén). No firmaron José Benegas (FIT) y Nicolás Montero (PRO)

Los representantes empresarios no asistieron a la comisión a explicar su postura. Según lo expresó el presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza (Hacemos Neuquén), el planteo de modificación lo hizo el Ejecutivo tras la reunión con el sector. «No se planteó la derogación», aclaró el concejal.

Sguazzini aportó la postura del Ejecutivo. «La modificación es correr el parámetro para que no se vean perjudicados los comerciantes: es el mismo volumen de ventas, pero por inflación, cambian de categoría (con declaraciones superiores a los 800 millones), el piso se cambió por inflación, se buscó compensar el sistema, es un cambio del cuadro tarifario».

En el caso de los residuos voluminosos, se incorporó que las empresas que contratan tratadoras para sus residuos voluminosos, presenten una certificación para que queden exceptuados de la tasa de tratamiento de residuos voluminosos.

La comision de Hacienda se reunió esta mañana sin la presencia de ACIPAN, que pidió los cambios. (foto Matías Subat)

No conocen el proyecto de traslado del CAN

La tasa CAN (que se cobra a todos los usuarios en la boleta de luz) y la de residuos voluminosos (de grandes generadores de basura) tienen por finalidad financiar el traslado del actual Complejo Ambiental Neuquén, aunque no hay especificaciones del proyecto en el Deliberante.

Por declaraciones periodísticas, se conoce que al actual CAN le queda una vida util de unos 3 años y que el nuevo CAN, está planificado en 160 hectáreas en el nuevo ejido, de 8.000 hectáreas en total. Hay un acuerdo con la UNCo para recomendaciones sobre el traslado y la posterior remediación de las tierras en el complejo actual.

Pero no hay ni un bosquejo del proyecto en el Deliberante, que ya aprobó tasas para su financiamiento, tanto la anterior gestión, como la composición actual.

Los concejales aseguraron no haber sido consultados por el proyecto del traslado CAN y sostienen que no hay un expediente en las comisiones sobre el CAN y su traslado. «Yo firmé con recaudos», dijo Valeria Todero quien indicó que «se está solicitando informes sobre cuál es la situación del CAN y su traslado, se han pedido explicaciones al Ejecutivo, pero por ahora se cobra por un concepto, nada más».

Artaza dijo conocer que el área de infraestrutura trabaja en un proyecto que estaría listo en 1 año, aunque sostuvo que «sé que lo que se recauda por estas tasas especiales, van a un fondo fiduciario y se aplica al proyecto, en eso está el Ejecutivo».

Montero (PRO) aseguró que no estuvo de acuerdo en la creación de las nuevas tasas, ni valida la tasa del Plan Forestal y Habitacional (con destino a los nuevos loteos).