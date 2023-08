Agredieron a un funcionario de Bariloche por los cambios en el tránsito

El secretario de Tránsito de Bariloche, Daniel Pincheira, fue increpado y agredido por un vecino del barrio Ñireco cuando recorría, junto al personal de Señalización, los cambios implementados en ese sector para generar mayor fluidez del tránsito.

“Concurrí al lugar porque se están terminando de colocar unos delineadores limitadores de seguridad para dejar en claro cómo es el tránsito en ese lugar“, explicó Pincheira.

En un momento, relató, un hombre consultó entre los agentes de Tránsito “quién era Pincheira“. “Me presenté y me empezó a gritar y a insultar. Le pedí que se calmara y que charlemos. Pero seguía gritando“, contó.

“Le pregunté su nombre porque él sabía quién era yo pero yo no sabía con quién estaba hablando. Me empezó a gritar que era un ladrón, un delincuente. Cuando vi que no había forma de dialogar, me di vuelta para alejarme y me empujó. Trastabillé entre dos autos y caí en la colectora por donde pasaban autos“, continuó.

Aseguró que radicará la denuncia penal. Si bien no logró identificar al agresor, pudo ver que ingresó a unos de los comercios de la zona.

Los cambios en el barrio Ñireco comenzaron en enero con la desactivación del semáforo en la colectora de Diagonal Capraro, en sentido este oeste, a fin de generar más fluidez y rapidez en el acceso al centro de la ciudad. “Ahora buscamos hacer lo mismo, pero del otro lado“, recalcó.

La decisión de eliminar el estacionamiento sobre la margen izquierda generó muchas quejas por parte de los comerciantes de la zona que temen perder clientes. “Con las cámaras veíamos que la gente estacionaba y cruzaba por cualquier lugar. Para recuperar esos lugares de estacionamiento, se dispuso estacionamiento a 45 grados en la margen derecha. Además, se hicieron dársenas de estacionamiento para carga y descarga de mercadería“, indicó Pincheira.

Respecto a la agresión que sufrió esta mañana, el funcionario consideró que “el disgusto pasa por no terminar de entender el proyecto. Cambia la fluidez y, a la vez, no habrá velocidad. Hoy tenemos que pensar en la calidad de vida de la mayoría y no de unos pocos. Hay que pensar en la fluidez del tránsito de una ciudad grande. Estoy convencido de que estamos haciendo bien las cosas“.