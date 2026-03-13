Alivio fiscal en Neuquén: punto por punto, cuáles son las rebajas de impuestos y cómo acceder

La baja de impuestos se aprobó en el Concejo Deliberante este jueves 12 de marzo. (Foto: archivo Matías Subat)

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves un amplio paquete de medidas fiscales destinado a reducir la carga impositiva sobre el sector productivo y los vecinos de la ciudad. Las nuevas ordenanzas, que ya entran en vigencia, contemplan la exención total del pago de licencias para nuevos comercios, la ampliación de los meses de gracia para el patentamiento de vehículos cero kilómetro, fuertes rebajas en las tasas de terrenos baldíos y facilidades para quienes alquilan viviendas.

Las iniciativas habían sido presentadas a mediados de febrero por el intendente Mariano Gaido y forman parte de un plan de simplificación tributaria. Al detallar los alcances de la normativa, el secretario de Finanzas municipal, Fernando Schpoliansky, explicó que la reducción y eliminación de impuestos busca «acompañar la actividad económica en un contexto desafiante para el sector privado». Además, confirmó que con esta nueva ordenanza ya suman 52 las tasas municipales eliminadas definitivamente (incluyendo trámites como renovaciones sin local o certificados de baja).

Para que los vecinos y comerciantes puedan aprovechar estas medidas, el municipio dividió los beneficios en cuatro grandes ejes, la mayoría de ellos gestionables de manera digital a través de la plataforma «Muni Express».

Beneficios para comercios y emprendedores

El sector comercial es uno de los principales focos de la nueva normativa, con medidas tanto para quienes recién abren sus puertas como para los negocios ya instalados:

Habilitá Gratis extendido: Los nuevos comercios que se radiquen en la ciudad no pagarán la licencia comercial durante los primeros 12 meses de actividad (antes el beneficio era solo por seis meses). Tampoco abonarán la tasa de habilitación inicial.





Los nuevos comercios que se radiquen en la ciudad no pagarán la licencia comercial durante los primeros de actividad (antes el beneficio era solo por seis meses). Tampoco abonarán la tasa de habilitación inicial. Descuento del 20%: Los comercios que ya están funcionando en la ciudad podrán acceder a una rebaja del 20% en su licencia comercial durante este año. Para obtenerlo, deben ingresar a la web municipal (Muni Express) y marcar la opción «soy comercio neuquino».



Los comercios que ya están funcionando en la ciudad podrán acceder a una rebaja del 20% en su licencia comercial durante este año. Para obtenerlo, deben ingresar a la web municipal (Muni Express) y marcar la opción «soy comercio neuquino». Excepción por obras: Los negocios ubicados sobre la Gran Avenida quedarán eximidos de pagar la licencia comercial mientras duren los trabajos de infraestructura en esa zona. El municipio aplicará este beneficio de forma automática.

Autos 0km: más meses sin pagar patente

Para incentivar el consumo interno y fortalecer al sector automotriz local, se amplió el beneficio impositivo para la compra de vehículos nuevos:

Quienes adquieran un auto 0 kilómetro en concesionarios radicados en la ciudad de Neuquén , tendrán ocho meses de exención en el pago de la patente (antes eran seis).





, tendrán de exención en el pago de la patente (antes eran seis). Si el vehículo nuevo se compra fuera de la ciudad pero se radica en Neuquén, se mantiene el beneficio original de seis meses de gracia.

Alivio directo para inquilinos

Una de las novedades más importantes de la ordenanza es el beneficio directo para quienes alquilan viviendas o locales. A partir de ahora, los inquilinos pueden solicitar el 50% de descuento en las tasas retributivas sin necesidad de depender de la gestión del propietario del inmueble. El trámite se realiza de forma 100% online a través de Muni Express, adjuntando únicamente el contrato de alquiler vigente.

Terrenos baldíos: corrección de tarifas

Finalmente, el Concejo aprobó una corrección sobre la tasa que tributan los terrenos baldíos, luego del fuerte desfasaje económico que se había producido con la tarifaria del año anterior. Para conocer los detalles ver esta nota: