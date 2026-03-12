Obra en Avenida Mosconi: cómo sigue el mapa de cortes y qué pasará en el acceso al puente Neuquén – Cipolletti

La transformación de la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) no se detiene. Desde el municipio confirmaron que este sábado quedará completamente intervenido el tramo que va desde Linares hasta Gatica.

El objetivo es aprovechar el fin de semana para consolidar las tareas en el corazón de la traza, manteniendo un ritmo de obra que ya moviliza a más de 35 máquinas en simultáneo.

¿Qué pasa este sábado con el tránsito?

Para quienes tengan que circular por la zona, el esquema será el siguiente:

Colectoras: quedarán todas habilitadas , funcionando como la vía principal de flujo mientras el centro de la avenida está en obra.

quedarán todas , funcionando como la vía principal de flujo mientras el centro de la avenida está en obra. Cruces transversales: se mantendrán nodos específicos abiertos para cruzar de norte a sur (y viceversa).

se mantendrán nodos específicos abiertos para cruzar de norte a sur (y viceversa). Operativo: los trabajos se realizan de lunes a lunes, durante las 24 horas, priorizando la noche para el movimiento de los camiones de gran porte.

Próximo paso: El Puente Carretero

La semana que viene el foco se trasladará al extremo este de la ciudad. El municipio confirmó que iniciará el Tramo 6, que comprende el sector desde el Puente Carretero hasta Primeros Pobladores.

Este es un punto neurálgico para la conectividad con Cipolletti. Poco tiempo después, se activará en simultáneo el Tramo 5 (Primeros Pobladores – Linares), completando así el frente de obra en todo el acceso este. Los desvíos específicos para este sector se comunicarán en detalle apenas comiencen las tareas.

La obra en cifras: «Nada se desperdicia»

El volumen de material que se está moviendo en la capital neuquina es inédito. Según el último parte municipal, en poco más de tres semanas se logró: