El Deliberante aprobó los descuentos para los baldíos en Neuquén

El Deliberante aprobó la reducción al 50 y hasta el 70 por ciento de la tasa para los baldíos en 2026, con retroactividad a enero. El tratamiento exprés de los expedientes que envía el Ejecutivo tuvo fuertes críticas en la sesión, donde el oficialismo impuso su criterio por amplia mayoría y se modificó a dos horas el máximo de permanencia del estacionamiento vehicular frente a la avenida Mosconi en obra.

La reducción de la tasa de los baldíos de hasta 600 metros cuadrados en el caso de único terreno y en zonas periféricas lotes de hasta 2.000 metros cuadadros se trató sobre tablas y se aprobó por mayoría.

«Pedimos el tratamiento sobre tablas porque fueron necesarias modificaciones, hubo que corregir un desfase en la tasa de baldíos porque no teníamos las valuaciones fiscales al momento de aprobar la tarifaria y esto llevó a un aumento muy importante de la sobretasa», explicó el presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza (Fuerza Libertaria).

Dijo que se le aplicará a los baldíos los descuentos del botón neuquino que rige para retributivos este año: 50 por ciento para familias, 40 para comercios, 30 para industrias y un 10 por ciento para otros dueños.

El concejal José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) presentó las exenciones para los baldíos y los expedientes de descuentos para negocios y patentes de cero kilómetro (foto Florencia Salto)

Como todos los vencimientos para el pago de tasas (periodo semestral y los de enero, febrero y marzo) están cumplidos, se estableció que la medida será retroactiva a enero y no implicará el pago de intereses. Quienes no hayan pagado el semestre anticipado, tendrán plazo hasta el 30 de junio. Habrá un «pago a cuenta» para los contribuyentes que ya abonaron y se considerará la diferencia a su favor, se indicó.

La concejala del PRO, Denisse Stillger, adhirió al despacho de beneficios para los dueños de baldíos y aclaró que no se superponía con su postura de «sinceramiento de tasas» que sostiene a nivel nacional. «Con décadas de inflación alta y miles de familias buscando cómo ahorrar, una de las opciones fue comprar un terreno», justificó.

Por su parte, la concejala de Confluencia Neuquina, Romina Miranda dijo haber hecho «escucha activa» de los vecinos que acercaron sus casos con aumentos de un 200 y hasta un 1.000 por ciento por la valuación de su terreno en 2026, respecto de 2025. «Impactó más de lo que podíamos evaluar al momento de la sanción» de la tarifaria en noviembre de 2025, dijo.

Polemizaron por el estacionamiento, pero igual se aprobó

«Hay comerciantes que no están de acuerdo con esto, en especial los de las calles transversales. Hay dueños de negocios que no fueron escuchados por ACIPAN y están los negocios donde hoy no les pasa nadie por la vereda», cuestionó el concejal libertario Nicolás Montero (LLA) cuando adelantó su voto en contra de la extensión de hasta 2 horas de estacionamiento frente a la obra de la Mosconi.

La concejala del CCARI, Valeria Todero, criticó que no se escuchara la postura de los vecinos que había ingresado al Concejo en un expediente con 80 firmas (foto Florencia Salto)

La medida en discusión fue la ampliación a dos horas como máximo de estacionamiento frente a la Mosconi en obra, que reemplazará a la autorización de hasta una hora en los laterales en obra; una medida que fue consensuada con la cámara de comercio (ACIPAN) para facilitar el ingreso de clientes durante este año que se ejecutará la ampliación de la Mosconi en más de tres kilómetros, con negocios a ambos lados de la zona de trabajos.

Desde el CCARI, la concejala Valeria Todero sostuvo que el expediente ingresó el miércoles al Concejo y se buscaba aprobar con rapidez, sin observar que había planteos de frentistas de la Mosconi con postura contraria y con más de 80 firmas. «Hay un desfase de tiempo y pedido de tratamiento con celeridad a los proyectos que se están trayendo y lo que sucede en la calle que no estamos escuchando», cuestionó.

Desde el oficialismo, el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini destacó que en la avenida Mosconi era compleja, con muchos frentes de trabajo «y se atenderán cada una de las situaciones», sostuvo el concejal.

Desde el FIT, la concejala Julieta Katcoff sostuvo que el estacionamiento medido en la ciudad era un «negocio» de una empresa privada en ocupación del espacio público y la bancada no acordaban los negocios con el espacio público en Neuquén.

Finalmente la propuesta de la intendencia se aprobó con 12 votos.

Regirá el habilita gratis por un año y patentes sin costo para los vehículos nuevos

Los expedientes de tratamiento rápido del Ejecutivo se completaron con la extensión de la habilitación gratuita por un año a todos los nuevos comercios en la ciudad (hasta ahora rigen con 6 meses de exención de licencia) y el beneficio de 8 meses de gratuidad en el pago de patentes para los autos comprados en concesionarias de la ciudad que sean radicados en Neuquén capital.

Esas medidas se anunciaban desde noviembre en el municipio de Neuquén, y en las diferencias intervencioens públicas que se desarrollaron durante el verano y el inicio de sesiones, pero los expedientes no habían sido ingresados para tratamiento al Concejo hasta 15 de febrero.