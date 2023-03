Aparición de roedores: reclaman la fumigación en los colegios ante el Consejo Escolar de Bariloche

Acompañados por estudiantes y docentes, integrantes de ATE y Unter reclamaron frente al Consejo Escolar de la Zona Andina por la aparición de roedores en la escuela 185, la secundaria 33 y 44 y los jardines 3 y 56 en las últimas dos semanas.

“Estamos reclamando por la fumigación en los colegios. Las autoridades ordenan poner cebos, pero eso no alcanza. Los chicos dicen que estudian y ven pasar a las lauchas por el colegio. Estamos pidiendo que fumiguen”, resumió Cristina Espinoza, portera e integrante de ATE Bariloche.

Andrea Roncatti, de la Unter Central, también responsabilizó a las autoridades del Ministerio de Educación. “No pueden responsabilizar a los compañeros porteros. Si llevaran adelante tareas de desinfección como corresponde -y no precariamente-, la realidad sería otra. Capacitan a porteros para llevar adelante un tratamiento contra las plagas y, después no lo implementan. Ni siquiera cuentan elementos de seguridad que deben tener, como barbijos y guantes quirúrgicos”, manifestó.

Desde la conducción de ATE Bariloche, Úrsula Caracoche cuestionó que la problemática “se plantea como una cuestión sindical cuando es de salud pública”. “Estamos a 10 años de la última ratada y esto no es un dato menor. Las ratas no están apareciendo solo en las escuelas. Proliferan. Es un problema más general”, dijo.

Recordó una resolución del 2018 (3310) que plantea la necesidad de suspender las clases cuando estén afectadas las condiciones de higiene que impliquen riesgos para los estudiantes, docentes y no docentes. “En este caso -afirmó Caracoche-, aparecen ratas y excrementos y no se toman las medidas protocolares. Se necesita una desratización. No basta con limpiar con lavandina”.