Detectaron una rata en el patio de una escuela secundaria de Bariloche

Tras el hallazgo de roedores en la escuela 185, los estudiantes de la escuela rionegrina 44 encontraron una rata en el patio del colegio el lunes por la tarde. Fue en el establecimiento ubicado en Elordi y 2 de Agosto donde funciona la escuela 33 por la mañana y la 44 por la tarde.

“No sabemos si es colilargo o no. Pero tanto los estudiantes como los docentes lo vieron y le sacaron fotos. Esto fue comunicado de inmediato al Consejo”, señaló Gabriel Nestares, el director de la escuela 33.

Ayer no hubo clases debido a las jornadas institucionales y el personal docente fue trasladado a la escuela 99.

“En la jornada de ayer, se elaboró una nota solicitando el envío de alguna empresa para fumigar o desratizar. El Consejo se comprometió a dar una respuesta. Mientras tanto, hoy tienen que venir los inspectores de la IV Zona Sanitaria a hacer un relevamiento de la higiene”, señaló Nestares, luego de acompañar al personal de Mantenimiento del Consejo Escolar en una recorrida por las instalaciones.

Reconoció que el hallazgo del animal generó mucha preocupación entre el personal docente y los padres de los estudiantes. “Un roedor caminando en plena tarde con los chicos dentro del colegio no es nada agradable. Ni siquiera es que fue a la noche. Por eso, pedimos que venga una empresa que fumigue y nos diga cuando estén dadas las garantías”.

Ese edificio está rodeado por la escuela especial 6, la escuela 328 conocida como “Techo amarillo”, la escuela 267 y la obra de la escuela laboral 2.

Uno de los docentes de la escuela rionegrina 44 aseguró que, desde diciembre, se veían pasar ratas por fuera del colegio. «Habíamos matado algunas en diciembre. Lamentablemente, ya está naturalizado verlas. El viernes una chica dijo que escuchaba ruidos adentro del aula, pero el profesor no le creyó», contó.