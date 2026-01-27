Un respiro que duró poco: vuelve el calor intenso y el Alto Valle se prepara para rozar los 40°C

Luego de varios días de clima inestable donde se registraron precipitaciones y el lunes una pequeña baja de temperatura, se espera que este martes el termómetro vuelva a elevarse presentando una jornada de calor intenso en la región del Alto Valle. La máxima podría alcanzar los 40°C y la presencia de nubes, amenazan la llegada de posibles precipitaciones.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este 27 de enero el calor marca su regreso a la región valletana con un clima ideal para disfrutar al aire libre en zonas balnearias o en la pileta. Sin embargo el día podría incluir chaparrones aislados por la combinación de humedad y calor, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas que rondarán cerca de los 40°C. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 22°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 38°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, en horas de la madrugada se registraron algunas precipitaciones lo que generó humedad por ello no se descarta la posibilidad de que la lluvia regrese durante el transcurso de la jornada aunque podría presentarse en la franja horaria de la noche.