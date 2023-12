Bariloche habilita las playas este viernes, con 20 guardavidas

El municipio abrirá este viernes la temporada de balnearios habilitados, con un plantel de 20 guardavidas que prestarán servicio hasta el 29 de febrero. Así lo establece la resolución municipal firmada por el intendente Gustavo Gennuso.

En los últimos días, la Subsecretaría de Protección Civil avanzó con la toma de exámenes de “reválida” a los guardavidas interesados y fueron 20 quienes lograron cumplir con las exigencias técnicas y de aptitud de nado.

Antes de la pandemia, había alrededor de 40 guardavidas en Bariloche, pero la subsecretaria de Protección Civil, Patricia Díaz, consideró que ese número «era un exceso».

En esta oportunidad, los guardavidas estarán distribuidos en ocho balnearios habilitados (playa Centenario, Centro, Bonita, Bahía Serena, lago Moreno Este, Los Coihues, Ruta Provincial 82 y Arelauquen).

Al igual que los últimos años, la playa de Melipal no fue incluida entre los balnearios habilitados. «Desde ese lugar sale un pluvial, pasan lanchas a velocidad y el veril está a sólo metros de la piedra. No tiene una playa segura». Hace ya 3 años que se saco no es de ahora», indicó Díaz.

Los guardavidas tendrán una carga horaria semanal de 36 horas, de lunes a lunes de 14 a 20, con un franco semanal.

El sueldo será equivalente a la categoría 12 (un básico de 183.000 pesos), aunque incluye los adicionales por zona fría y refrigerio una suma fija no remunerativa de 3.500 pesos.