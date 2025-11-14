«Botón Descuento Neuquino»: 22.000 familias ya lo pidieron y quedan pocos días para sumarse

Más de 22.000 familias de Neuquén capital ya se inscribieron para acceder a los importantes descuentos en retributivos que ofrece la Municipalidad a través del «Botón Descuento Neuquino». Este programa permite reducciones de hasta el 50% en los tributos y del 100% para jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana del municipio, Fernando Schpoliansky, destacó el «buen número» de adhesiones a diez días de la puesta en funcionamiento del sistema y extendió la invitación a todos los vecinos y vecinas a utilizar el beneficio, que comenzará a operar a partir de enero próximo. Los interesados tienen plazo para solicitar el beneficio de manera digital hasta el 15 de diciembre.

Cómo acceder a los beneficios del «Botón Descuento Neuquino»

Para solicitar el descuento, los contribuyentes deben ingresar a la página web oficial www.neuquencapital.gov.ar, dirigirse a la sección «Muni Express» y buscar el botón de color verde. Tras seleccionarlo, el sistema mostrará las propiedades a nombre del contribuyente. Una vez marcadas, se envía un mensaje de confirmación indicando que el descuento aplicará a partir de enero próximo, según explicaron desde la comuna.

El descuento del 50% se aplica a los retributivos a partir del año próximo. En el caso de jubilados que cobren hasta tres sueldos mínimos, pensionados y personas con discapacidad, el beneficio alcanza el 100%. Esta medida se enmarca en una política impulsada por el intendente Mariano Gaido con el objetivo de reducir los impuestos en la ciudad de Neuquén, una iniciativa que también ha beneficiado al sector comercial.

El secretario Schpoliansky aclaró que el contribuyente no pierde este beneficio incluso si tuviera deuda con el municipio. Además, para aquellos que alquilan, es fundamental que recurran al titular del inmueble para que el descuento pueda ser trasladado. Para consultas o dudas, los vecinos pueden comunicarse con la línea 147 o utilizar el bot CAPI de inteligencia artificial, que ofrece una guía paso a paso.