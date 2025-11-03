Guía completa: cómo acceder al «Botón Descuento Neuquino» y ahorrar en servicios municipales

La pantalla del municipio exhibe los datos y el rostro de Luciana Muñoz en busca de aportes para la investigación (foto Cecilia Maletti)

El Botón Descuento Neuquino ya está disponible para la inscripción de los vecinos de la capital. Se trata de una herramienta digital impulsada por la gestión del intendente Mariano Gaido que permite acceder a importantes rebajas en el pago de los servicios municipales retributivos para el periodo fiscal 2026.

El beneficio, que según el municipio convierte a Neuquén en la única ciudad del país con descuentos de esta magnitud, se puede solicitar a través de la página oficial hasta el 15 de diciembre. Quienes se inscriban luego de esa fecha, obtendrán el descuento a partir del trimestre siguiente, es decir, desde el 1 de abril.

«Botón Descuento Neuquino»: porcentajes y sectores beneficiados

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, detalló los porcentajes de rebajas que abarcan a distintos sectores de la comunidad. El programa tiene como finalidad “acompañar el esfuerzo de las familias neuquinas y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”, señaló el funcionario.

Los descuentos anunciados son:

50% para familias neuquinas .

para . 40% para comercios neuquinos .

para . 30% para empresas neuquinas .

para . 100% para jubilados, pensionados, personas con discapacidad o entidades sin fines de lucro (como clubes, iglesias u organizaciones sociales).

Para los casos de jubilados, pensionados y personas con discapacidad que acceden al 100% de descuento, Schpoliansky aclaró que la jubilación mínima que permite el beneficio es «hasta tres mínimas». El sistema cruza la información automáticamente para verificar el cumplimiento del requisito.

El funcionario también remarcó que el ajuste de la tarifa se mantiene sin aumentos extraordinarios, aplicando solo la actualización trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como fue aprobado por el Concejo Deliberante en la ordenanza tarifaria.

Cómo se realiza el trámite digital para acceder al «Botón Descuento Neuquino»

El acceso al beneficio se realiza a través de un botón dispuesto dentro del micrositio Muni Express en la web oficial del municipio. El proceso está diseñado para ser simple y facilitar la inscripción:

Ingresar a www.neuquencapital.gov.ar. Entrar al micrositio Muni Express. Iniciar sesión con usuario y clave o crear uno nuevo. Hacer clic en el botón verde “Descuento Neuquino”. Seleccionar el inmueble asociado. Confirmar la adhesión y descargar el comprobante.

Schpoliansky aclaró que si una persona tiene más de un inmueble, el descuento se aplica a todos los que estén a su nombre. En el caso de los inquilinos, deben solicitar al propietario que realice el trámite, ya que “es el titular del inmueble quien tiene que adherir al beneficio”.

Aunque el trámite es completamente digital, se dispuso acompañamiento presencial en la sede de la subsecretaría de Ingresos Públicos y en otras dependencias municipales, además de asistencia telefónica a través del 147 y con el bot de inteligencia artificial CAPI.