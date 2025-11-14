Neuquén bajo alerta por tormenta: ¿qué zonas podría registrar lluvias intensas y granizo este viernes?

La inestabilidad climática reina en la provincia de Neuquén. En un día donde se van a registrar temperaturas de hasta 30°C, también se espera el regreso del combo de tormentas, lluvias intensas y granizo que impactó durante el inicio de semana. Acá te contamos el detalle del pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla para este viernes que afectará varios sectores de la provincia de Neuquén. Según lo detallado, el «área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes».

Asimismo el organismo indicó que «se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Debido a las inundaciones que se registraron durante el último temporal, solicitaron tomar las precauciones necesarias.

Alerta en Neuquén: cuáles son las zonas y las horas más complicadas

El organismo nacional informó que la alerta se concentrará sobre la zona noroeste de la provincia de Neuquén.

Sobre las regiones afectadas, precisó que esta son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

En tanto la franja horaria será la de la tarde, precisamente después del mediodía. Se espera que el temporal mejore hacia el atardecer, aunque no se descarta que continúen las precipitaciones leves y de manera aisladas.