Neuquén lanza un «Botón Descuento Neuquino» con rebajas de hasta el 100% en tasas municipales

La Municipalidad de Neuquén anunció la implementación del «Botón Descuento Neuquino», un nuevo beneficio que permitirá a los vecinos obtener importantes reducciones en el pago de los tributos retributivos, como la recolección de residuos y barrido de calles. Las rebajas alcanzarán hasta el 50% para familias neuquinas y llegarán al 100% para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro.

El trámite para solicitar el beneficio estará abierto desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 15 de diciembre del mismo año, y los descuentos comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Además de los beneficios máximos, el esquema de descuentos contempla un 40% para comercios locales, un 30% para empresas neuquinas y un 10% para personas jurídicas sin licencia comercial, según detallaron desde la comuna.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán ingresar a la plataforma Muni Express desde la página oficial del municipio, www.neuquencapital.gov.ar.

Una vez dentro, deberán crear un usuario o iniciar sesión y seguir los pasos indicados en el “Botón Descuento Neuquino” hasta confirmar la adhesión. Se recomienda descargar el comprobante una vez finalizado el trámite.

Los detalles del «Botón Beneficio Neuquino»: una rebaja única y acumulable

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas municipal, destacó que Neuquén es la única ciudad del país que ofrece descuentos de esta magnitud en los pagos retributivos. «El nuevo sistema de recolección es el más moderno del país: pasa seis veces por semana, incluso los feriados. Y gracias al Botón Descuento Neuquino, todos los vecinos podrán pagar hasta un 50 por ciento menos», subrayó el funcionario.

Schpoliansky aclaró que este nuevo sistema se suma a beneficios ya existentes como el pago adelantado, el débito automático y el buen contribuyente, y que todos los descuentos se acumulan. «Solo hay que ingresar y hacer clic en el botón antes del 15 de diciembre», enfatizó el secretario.

En cuanto a los jubilados, aquellos que ya están registrados y gozan del 100% de descuento no necesitan realizar ningún trámite adicional. Los nuevos jubilados, en cambio, deberán tramitar la eximición, y a partir del próximo año, las jubilaciones que no superen las tres mínimas también contarán con el beneficio, ampliando la cantidad de eximidos.