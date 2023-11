Cinco escuelas de Pilcaniyeu no reciben alimentos desde hace tres semanas

Tres escuelas de Pilcaniyeu y dos de Pichi Leufu no pueden dictar clases con normalidad desde hace tres semanas por inconvenientes en la provisión de alimentos para los chicos.

A través de un convenio con el Consejo Escolar, el municipio de Pilcaniyeu está a cargo de cuatro convenios (transporte, alimentos, limpieza y mantenimiento de los edificios). El problema radica en la deuda que mantiene con los comercios de Pilcaniyeu que abastecen de alimentos.

«Los chicos debían ingresar a la escuela el domingo 29 de octubre, pero se suspendieron las clases por el temporal de nieve y lluvia. Dos días después, cuando se iba a retomar el ingreso me avisan del municipio que no realizarían el traslado porque no tenían el dinero para la entrega de mercadería. Se debe mucho dinero a los proveedores», explicó Lorena Keller, directora de la residencia 303.

Solo tres de los once alumnos que concurren a la residencia primaria 303 acuden a clases ya que viven próximos al establecimiento. El resto vive en parajes rurales. «Ya nos quedamos sin mercadería y no puedo cubrir las necesidades. Los chicos que vienen en transporte, en cambio, son de la zona rural y no pueden venir por sus medios; de modo que no están escolarizados», dijo Keller.

¿Cuál es el origen del problema? Keller señaló que, desde el municipio «alegan que los convenios con los proveedores se firmaron en febrero y con los aumentos constantes de precios es difícil actualizar los valores. Hay un fuerte desfasaje».

El mismo problema atraviesan la escuela 269 de Pilcaniyeu, la Residencia Media de Pilcaniyeu, la esrn 41 y, la escuela Hogar 231 y la escuela 98, de Pichi Leufu.

«Yo tengo 14 alumnos que son del campo. Por lo tanto, estamos sin clases desde el 30 de octubre. Siempre la partida del pago llega tarde y estiramos con lo que hay. Pero hoy no tenemos nada y tampoco nos plantean una fecha», advirtió Vanesa Sánchez, directora de la Residencia de Nivel Medio.

Claudio Bates, director de la escuela primaria 269, explicó que en el trancurso de este jueves, se reunirá con el intendente y los responsables del Consejo Escolar para abordar la problemática. «Nosotros estamos con clases porque se ideó un dispositivo: los chicos se retiran a las 12 y vuelven a la 1. Suspendimos el comedor desde hace tres semanas», precisó.

Una situación similar se generó a principios de noviembre cuando los padres de alumnos de las cinco escuelas del paraje El Manso tomaron la decisión de no enviar a los chicos hasta que el Ministerio de Educación regularizara el pago a la empresa proveedora de alimentos. Tras una movilización en la ruta 40, desde el Consejo de Educación anunciaron la normalización en la provisión de alimentos.

Los inconvenientes en la región abundan. La escuela hogar de Villa Llanquín no recibe el suministro de gas envasado desde hace más de 20 días debido a que el estado de los caminos impide el abastecimiento. Sin calefacción ni servicio de cocina, los 40 alumnos no pueden pernoctar y solo reciben clases por la tarde cuando la temperatura lo permite.