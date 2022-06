Cobran el aguinaldo los trabajadores municipales de Cutral Co

Desde el municipio de Cutral Co se anunció que desde este miércoles estarán disponibles los fondos que corresponden al sueldo anual complementario -SAC– para los agentes municipales. Al mismo tiempo se indicó que los beneficiarios de programas de empleo recibirán el denominado refuerzo para esta primera parte del año.

Desde el municipio cutralquense se informó que el dinero del medio aguinaldo estará disponible en las cajas de ahorro de los empleados que tengan en las diferentes entidades bancarias: Macro, BPN, Galicia, Credicoop e Hipotecario.

En cuanto a los beneficiarios de los programas de empleo denominados Plus también recibirán el refuerzo de fondos. Aquellos que aún no tengan la bancarización o no cuenten con la tarjeta de débito pueden pasar por la Caja Municipal, el resto lo harán por los cajeros automáticos.