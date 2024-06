Cooperativas reclamaron continuar con la ejecución de las 123 Viviendas en Plaza Huincul

El presidente de una de las seis cooperativas que tenían a su cargo la construcción de 123 Viviendas en Plaza Huincul pidió ante los ediles que intervengan para destrabar la situación y avanzar con los trabajos. Si bien el financiamiento inicial iba a ser de Nación, el año pasado hubo convenio entre el municipio de la anterior administración y las cooperativas para ejecutarlas. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada.

Milton Gómez, es el presidente de la cooperativa Trabajo, Unión y Fuerza Construcciones Limitada y fue quien hizo uso de la banca del Pueblo, en la sesión de este martes en el Deliberante huinculense. El expositor -que tiene un tiempo de 15 minutos para exponer su problemática- transmitió la preocupación porque la obra está paralizada.

Gómez explicó que desde el 18 de septiembre del año pasado (a poco de haber asumido) pidió al intendente Claudio Larraza una audiencia para hablar sobre las 18 casas -del total de 123- que le correspondía levantar a la cooperativa que dirige.

Contó que en enero de este año, la obra se paralizó y desde entonces no volvieron a tener novedades. «Hemos solicitado por nota y otros medios, pero no tuvimos respuesta alguna», aclaró.

El planteo concreto es que se revise la información sobre las 123 Viviendas. «Queremos que se revisen las cuentas municipales, para saber dónde está el dinero de un 20 % de avance de obra y solo se realizaron cuatro plateas de nuestra cooperativa», informó. En total, son 12 las plateas construidas.

Recordó que la conformación de las seis cooperativas se hizo porque hubo tres llamados a licitación y en las tres oportunidades quedaron desiertas porque no hubo oferentes. Gómez indicó que las empresas preferían no participar porque el pago de Nación era a 120 días. La situación luego empeoró porque Nación resolvió interrumpir el envío de fondos en aquellas obras que no tuvieran el 70 % de avance, tal como manifestó.

El monotributista pidió que se declare de: interés municipal esta obra y que se le haga un estricto seguimiento. Ante la consulta de alguno de los concejales, informó que las cooperativas firmaron un convenio con ADUS para el movimiento de suelo por 18 casas. «La nueva gestión nos dijo que la obra no estaba licitada y eso fue mentira porque tres veces quedó desierta. Se crearon las seis cooperativas para no perder el financiamiento de Nación», apuntó.

Entre las seis cooperativas se sortearon qué cantidad de casas haría cada una. «Queremos que el Concejo tome cartas en el asunto, pero sobre todas las cosas que se revisen las cuentas municipales, para que se sepa donde está los fondos».

Los ediles escucharon la exposición y se indicó por presidencia que los términos de este planteo serán girados al Ejecutivo.