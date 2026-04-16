Dos empresas pujan por megaobra pluvial en Cipolletti, clave para evitar inundaciones

El Municipio de Cipolletti en conjunto con el Gobierno provincial llevó adelante la apertura de sobres de la megaobra de entubamiento de desagües pluviales en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. El acto tuvo lugar hoy a las 12 en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel y contó con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck.

«Es una intervención clave que va a mejorar el drenaje en más de 800 hectáreas y reducir los anegamientos en distintos sectores», expresó el intendente Rodrigo Buteler al referirse al proyecto millonario que cuenta con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Según informó el Secretario de Obras Publicas, Gustavo Zovich, las dos empresas que se hicieron presentes en esta instancia fueron Quatro SRL y Ribeiro SA. En esta primera etapa se abrió el sobre correspondiente a la documentación técnica y administrativa, paso necesario para determinar si ambas firmas están habilitadas a continuar en la licitación. La oferta económica todavía no fue abierta.

«Lo que hicieron es abrir el primer sobre que los habilita para la revisión técnica para abrir el segundo sobre», explicó el funcionario, y aclaró que hoy no se abría la oferta económica.

Según detalló, este es el procedimiento habitual de la CAF, que primero resuelve «la cuestión administrativa» y, una vez superada esa etapa -a cargo del Departamento Provincial de Aguas-, se avanza con la apertura de las propuestas económicas.

«Si está resuelta la cuestión administrativa van a hacer después la apertura de la oferta en 15 a 20 días de estas dos empresas» , señaló. Además, indicó que esa instancia «seguramente se va a hacer en Cipolletti».

Al respecto, el intendente Rodrigo Buteler mencionó:

Así serán las tres obras en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas

Las obras cuentan con un presupuesto oficial de casi $3.581 millones y tendrán un plazo de ejecución de 365 días aproximadamente.

Uno de los trabajos principales se ejecutará en la cuenca Vélez Sarsfield. Allí, se realizará la continuación del conducto principal entre J. F Kennedy y Circunvalación Presidente Juan Domingo Perón.

Se trata de un conducto rectangular de 1,70 m de ancho por 1,90 m de alto, que avanzará hacia el este hasta llegar a la calle Juan Domingo Perón. Según informaron desde el Ejecutivo, por sus dimensiones, permitirá realizar tareas de limpieza y mantenimiento «de manera segura», incluso con el ingreso de una persona en su interior.

La obra también incluirá drenes laterales para captar el agua de napa, cordones cuneta y sumideros para conducir excedentes pluviales, además de la demolición de ocho alcantarillas existentes y el recambio de sumideros.

En tanto, en la cuenca Naciones Unidas, la traza comenzará en la intersección de Dignidad y Alberdi y avanzará hacia el sur hasta la calle La Esperanza. De allí, el conducto continuará hasta Valcheta y luego se dirigirá hacia calle Naciones Unidas, para finalmente descargar en Curri Lamuel, cerca de Presidente Arturo Illia.

A lo largo del recorrido se construirán 12 badenes con sumideros para captar el agua de lluvia. El proyecto también prevé tres ramales secundarios para ampliar el alcance del sistema y mejorar el drenaje en zonas aledañas.

Por último, en la cuenca Paso de los Libres, los trabajos comenzarán en la esquina de Los Cipreses y Paso de los Libres, con un conducto que avanzará hacia el suroeste hasta Los Pehuenes y luego continuará hasta la calle Ingeniero César Cipolletti, donde se conectará con la alcantarilla de Ruta 22. También se construirán sumideros para captar escorrentía superficial y derivarla al conducto principal.