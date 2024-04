Cutral Co invertirá $200 millones para avanzar con el gas en la zona rural y los nuevos loteos

El municipio de Cutral Co desembolsará 200 millones de pesos para ejecutar el tendido de las redes secundarias de gas que abarcarán -por primera vez- a la zona rural de Colonia 21 de Septiembre y los nuevos loteos en tres barriadas. Serán tres empresas las encargadas de llevar adelante la obra, en esta primera etapa.

La demanda del servicio de gas natural de las zonas que eran consideradas rurales, como Colonia 21 de Septiembre, fue histórica. Será la primera del plan previsto para dotar del servicio a las familias asentadas en este sector, situado al norte de Cutral Co.

Mientras que las otras áreas beneficiadas con esta extensión de redes secundarias serán los nuevos loteos de los barrios Unión, Progreso y Pueblo Nuevo. El municipio firmó el convenio este lunes con los representantes de tres empresas: Instalquen; Ríos del Norte y Rapicons.

El presupuesto que se dispondrá para estos trabajos es de 200 millones de pesos, según lo informó el propio intendente Ramón Rioseco. Para la semana próximo se firmarán los acuerdos para otras dos áreas rurales como Monte Hermoso y Colonia 2 de Abril.

El jefe comunal describió que ya está en marcha un plan de obra hacia el sur del ejido urbano que alcanza a diez manzanas que implica llegar a 620 familias de los barrios Progreso, Unión, Pueblo Nuevo y Nehuen Che.

Desde la secretaría de Obras Públicas, su titular, Henry Torrico explicó que serán casi 1.000 metros lineales en las tres barriadas del sur y casi 2 mil metros para Colonia 21 de Septiembre.

«Esta decisión de llevar gas natural a los sectores rurales para nosotros es un compromiso muy grande. Lo asumimos durante la campaña con los vecinos y hoy lo estamos llevando adelante por etapas», explicó Rioseco.

Son tres las empresas que harán los trabajos (Foto: gentileza)

El intendente, en el acto de firma de los convenios, detalló que el Estado deberá hacerse presente para ejecutar estas obras y que los vecinos lo pagarán en «cuotas a 40, 60», porque de otro modo no sería posible. Así se diferenció del gobierno nacional que resolvió suspender el envío de fondos para las obras públicas a las provincias y municipios.

«Si no tenemos los servicios básicos pasamos automáticamente a la indigencia», apuntó en el acto de firma de convenios. «Indudablemente el presidente (Javier Milei) nos quiere mandar a la indigencia porque no quiere hacer cloacas, agua, gas, escuelas, hospitales. La verdad que esperemos que reflexione y pueda ocuparse de las responsabilidades que tiene y que es acompañar a los gobernadores e intendentes», dijo.

Sostuvo que si la intendencia no se ocupa de los problemas de Cutral Co «¿quién se va a venir a ocupar?», por lo que avanzará en este tipo de obras que las familias demandan. Finalmente, concluyó que la falta de servicios es sanitario. «Si no tenemos los servicios básicos pasamos automáticamente a la indigencia».

Rioseco comentó que el municipio lleva adelante la planificación ordenada para evitar la toma de los terrenos.