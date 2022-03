Cutral Co se sube a la discusión por la coparticipación a los municipios

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, se sumó al debate por la coparticipación al sostener que se requiere una readecuación en el reparto para que sea «más equitativo». El planteo sobre las modificaciones fueron iniciadas por Rincón de los Sauces, Plottier y San Martín de los Andes.

El jefe comunal cutralquense sostuvo en diálogo con RÍO NEGRO que, la discusión que debe plantearse es con base a la actualización que se puede dar con el censo nacional. «Creo que la diferencia entre los municipios que han crecido en el caso de Rincón de los Sauces, Plottier, Centenario o San Martín de los Andes, está en la necesidad de actualizar porque están muy atrasados», describió.

En el caso de Cutral Co, consideró que «estamos bien», pero con una medida real sobre la cantidad de habitantes y en función de eso, que se haga la «distribución equitativa a distintos municipios». Por otra parte, indicó que podría servir para «blanquear todos los municipios que son asistidos, pero que no le conviene el censo porque hay ahijados también».

En esta línea, el jefe comunal entiende que es necesario «tener una mirada superior, aunque por historia Cutral Co es la segunda ciudad, creemos que habrá una readecuación de reparto, para que sea más equitativo y nosotros por tener una densidad menor nos ajustamos a lo que sea pero que refleje la realidad de la provincia».

Rioseco explicó que habrá localidades que sorprenderán porque han crecido en densidad poblacional, pero no en la cantidad de vecinos que están declarados con cambio de domicilio en la localidad, en consecuencia, no tributan. «Nos hará bien a todos los municipios una nueva ley», acotó. En su caso, la comuna no recibe adelantos o ayudas para abonar los sueldos o aguinaldos, como si ocurre en otros lugares. Sin embargo, «es desigual que porque tengamos las cuentas ordenadas, nos tengan que castigar».

Para Rioseco habrá cuatro o cinco municipios que surgirá lo atrasado que están en la coparticipación. Recordó que cuando fue diputado provincial, había elevado un proyecto para que el monto se eleve «un punto cada año, para que no sea una erogación tal que le impida funcionar al Ejecutivo provincial, y al final de la gestión se avanzaría en cuatro puntos».

Sin embargo, el gobierno provincial «nunca estuvo dispuesto y siempre tiró una zanahoria, pero jamás les interesó hablar». Es necesario revisar y modificar los actuales índices, y «así estaremos hablando de un federalismo en serio» porque en algunas comisiones de fomento reciben los aportes «a gusto y piacere» del funcionario cuando «hay necesidades que tienen que atender. Debería haber un fondo compensador y aquellas localidades que no tienen dinero, que lo invirtamos en la localidad».

Finalmente, Rioseco se quejó porque las obras y mejoras que financia el gobierno provincial para este año 2022 no estuvieron en el radar del gobernador Omar Gutiérrez, al menos en el discurso de apertura de la Legislatura. Según el intendente hace años que provincia cuenta con un terreno en pleno centro para la construcción del edificio de Rentas y aún hoy «la delegación anda alquilando por toda la ciudad».

Lo mismo ocurre con el jardín del barrio Zani que «estará en construcción en un club bancario y no pueden todavía ni demoler el edificio antiguo y limpiar el terreno». Finalmente, consideró que «hay que seguir teniendo una mirada más amplia y solidaria con el resto de las localidades».