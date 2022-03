Acuerdo con el FMI: el oficialismo evalúa modificar el proyecto para garantizar su aprobación

“No hay margen para jugar a la extorsión. Debemos resolver esto en el marco de un acuerdo político serio. Si modificamos el proyecto, la oposición debe comprometerse a apoyar”, enfatizó una encumbrada fuente del Frente de Todos, que calificó como “razonable” la negativa de Juntos por el Cambio a avalar el programa económico comprometido ante el FMI.

El epicentro de las conversaciones fue el Salón de Honor, donde Sergio Massa recibió a jefes de bloque para intentar acercar posiciones de cara a la votación. Cada fuerza política llevó su propuesta de redacción; el presidente de la Cámara baja tomó nota y trasladará los planteos a la Casa Rosada.

El desfile por las oficinas de Massa comenzó por la mañana con los jefes del bloque UCR, Mario Negri, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, además de Luciano Laspina en representación del PRO. Los legisladores se mostraron inflexibles: no están dispuestos a acompañar el proyecto tal como fue enviado.

“El artículo segundo (que contiene el plan económico) es invotable. No hay ningún motivo jurídico, económico ni político para que el Congreso tenga que aprobar la política económica del Gobierno”, insistieron los diputados de Juntos por el Cambio después del primer encuentro, que duró una hora.

Luego fue el turno de Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Enrique Estévez (Partido Socialista), quienes llevaron un mensaje similar. “El proyecto no colabora para los acuerdos. Hay que redactarlo de nuevo”, coincidieron. También hubo contactos con Rodrigo De Loredo (Evolución) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro).

Massa se comprometió a encontrar una “síntesis” entre las diferentes propuestas. Una de las opciones que se barajan es facultar al Poder Ejecutivo a “coordinar metas con el FMI”. Si en las próximas horas se llega a un consenso, se lograría un dictamen único este miércoles en las comisiones de Presupuesto y de Finanzas.

En medio de las tratativas con la oposición, Massa habló con el staff del FMI. Los técnicos le manifestaron que el organismo de crédito no puede inmiscuirse en la política interna de los estados, pero necesitan que el acuerdo se apruebe en el Congreso porque así lo estableció la propia ley argentina.

Paralelamente, Juntos por el Cambio realizó una reunión de “mesa chica” en el segundo piso del Congreso y ratificó que si no se llega a un consenso con el oficialismo, el interbloque firmará su propio dictamen con un solo artículo que autorice la operación de crédito.

En el interbloque resonaron los ecos de la exposición del titular del radicalismo, Gerardo Morales, en el plenario de comisiones. El jujeño fue uno de los cinco gobernadores que participaron del debate y tuvo un pronunciamiento contundente a favor de que haya ley.

“No estamos de acuerdo con el default. Hay que honrar las deudas. De acá tenemos que salir con ley. De acá tenemos que salir con la aprobación del acuerdo. De acá tenemos que salir impidiendo el default, porque el default complica la economía”, sentenció.

Morales tuvo una jornada agitada: además de exponer en las comisiones, estuvo en despacho de Massa junto a otros once gobernadores y dos vicegobernadores, y a última hora se sumó a una reunión del bloque radical. Aclaró que quiere la ley para no caer en default, pero coincidió en no avalar el programa económico del Gobierno.

Los demás mandatarios provinciales también sostuvieron, en la reunión con Massa, que se debe aprobar la ley. Y se comprometieron a hablar con los legisladores de sus distritos de todas las fuerzas políticas. Para fundamentar su apoyo, describieron el impacto que generaría un posible default en sus provincias.

También se expresaron a favor del acuerdo la CGT, en la voz de Héctor Daer; el “Grupo de los seis” (que reúne a las entidades empresarias más grandes del país) y representantes del sector pyme. Por el contrario, hubo críticas por parte de la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

El plenario de comisiones se reanudará este miércoles a las 13.30 y el Frente de Todos pretende firmar dictamen, pero lo hará una vez que se agote el debate. Si la discusión se extiende, la definición podría postergarse para el jueves, y la sesión, para el viernes. El final es abierto.

Por Carolina Ramos, corresponsalía Buenos Aires (La Voz)