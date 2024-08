Demoran el cese de los giros a la izquierda en la avenida Mosconi de Neuquén

En seis puntos de la avenida Mosconi (ex ruta22) no se podrá girar más a la izquierda (foto Oscar Livera)

«A quién se le ocurrió que no se puede girar a la izquierda» en una avenida, preguntó una infractora indignada tras recibir una multa por doblar a la izquierda en la avenida Argentina, donde hace al menos dos años está prohibido girar a la izquierda, entre las vías y la municipalidad de Neuquén, con caso omiso de los conductores a la cartelería de prohibido girar en cada cuadra del microcentro.

Los próximos giros a la izquierda que se impedirán son los de la avenida Mosconi (ex ruta 22) en 6 puntos, aunque esta medida está demorada debido a que se hará junto con el cambio de sentido único de las nuevas troncales de la zona sur de la ciudad: Lanin y su continuación en Copahue y la Richieri, continuación Beltrán.

El problema de mantener sentido único a lo largo de los 9 kilómetros de esas troncales (como se anunció los primeros días de agosto) lo plantearon las y los vecinos de Valentina sur: el colectivo 21 podrá llevar a escolares y trabajadores, pero no podrá volver con pasajeros por la misma Lanin, debido al sentido único que se anunció. La vigencia prevista era en la segunda quincena de agosto.

La complejidad del regreso por la Beltrán, es que esa arteria está cortada en las inmediaciones de los terrenos del Ejército y la única opción de regreso, será la vieja ruta 22 (Mosconi) para los vehículos y un cambio de recorrido para el sistema COLE, el 21, en el trayecto de Valentina.

La puesta en marcha de la prohibición de los giros a la izquierda al acceder a la Mosconi desde las calles Chubut, Corrientes y Don Bosco, o Misiones, San Luis y Santa Cruz, en el acceso con sentido contrario, estaba planificada junto con el cambio a sentido único de la Lanín -Copahue y la Richieri-Beltrán, que ahora los vecinos cuestionan en Valentina.

La municipalidad avanzó con el retiro de los carteles nomencladores (los que tienen la flecha del sentido de las calles) y estaba a la espera de que el intendente Mariano Gaido firmara el decreto cuando el gabinete supo de la recolección de firmas para evitar el sentido único en la calle Lanin.

«Se está analizando, la nueva cartelería está en marcha, el pedido de retirar semáforos y la señalización de los retomes (por la prohibición de giros a la izquierda en la Mosconi está listo, pero a pedido del intendente, que recibió el planteo de los vecinos, no vamos a implementar los cambios hasta que se genere una buena conexión en Valentina» se informó desde el área de Movilidad y del Observatorio vial de la ciudad.

Desde a comisión vecinal objetaron la falta de comunicación y de consulta por parte de las autoridades.»Nos enteramos un miércoles por las noticias y el jueves ya estaban juntando firmas los vecinos en oposición: les dijimos que vuelvan atrás y a las vecinales nos recibieron con la idea de corregir», dijo Rubén Ponce, de la comisión de Valentina sur urbana.

Detalló que «si estuviera abierta la Fava o Beltrán», desde Anaya hasta Valentina no habría inconvenientes para el sentido único. Pero en la actualidad, el colectivo 21 que lleva a los estudiantes a la escuela 20, a la ciudad deportiva, la escuela de Bellas Artes, el hipermercado, la subsecretaria de Desarrollo o al hospital Bouquet Roldán, no podría implementar otro regreso más que sobre la avenida Mosconi.

El cambio a sentido único «nos cortaría todo eso, son 20 minutos ahora por la Lanin y serán 40 por la (vieja ruta) 22″, describió Ponce.

Consultado por la doble vía que se había analizado en 2 cuadras en el sector de la Beltrán para que otro sector urbano no se quede encerrado, indicó que «acá nos complica a todo el barrio al no tener el colectivo de vuelta, son muchos chicos y mucha gente que sale a trabajar a esos puntos, sería un gran inconveniente si no se deja en doble vía al menos desde la Anaya», sostuvo Ponce.

Insistió que «si estuviera abierta la Fava o la Beltrán, no estaría ese problema, hasta los barrios privados de esta zona están firmando, porque también se les complica la vuelta», al tener que usar la vieja ruta 22 sostuvo.

Los giros a la izquierda, las multas más comunes

Desde la municipalidad se indicó que de 70 infracciones que se contabilizaban por día la primera semana de julio en Neuquén por los giros prohibidos a la izquierda, en agosto se habían reducido a menos de 10. Son las multas más comunes que surgieron desde la implementación de las fotomultas en los semáforos: el paso con semáforo en rojo, el giro a la izquierda en la avenida Argentina y la invasión de la cebra o paso peatonal.

«En la avenida Mosconi, las y los conductores se cuidan un poco más por la peligrosidad de la ex ruta 22, no ocurre lo mismo cuando quieren doblar a Independencia desde la misma avenida Argentina donde e l tránsito es más lento», se ejemplificó.

Según recordó el director del Observatorio Vial de la ciudad, Daniel Vázquez, salvo que expresamente se permita, la ley prohibe el giro a la izquierda en las avenidas de doble mano y en la vieja ruta 22 o Mosconi «se permitía porque sólo algunas calles las cruzaban».

Neuquén adhirió a la ley nacional de tránsito y en enero de 2022, por ordenanza, se prohibieron los giros a la izquierda en la avenida Argentina (artículo 44 de la ley nacional), en los cruces desde Belgrano hasta San Martín y desde Independencia hasta Alderete.

Pero los autos no acataron los carteles de prohibición hasta que comenzaron a llegar las fotomultas.

