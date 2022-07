Diez colectivos no brindarán el servicio de hoy en Neuquén, por estar en malas condiciones

Diez colectivos de Autobuses Neuquén no brindarán su servicio hoy por encontrarse en malas condiciones. Foto: (Archivo) Matías Subat

Esta mañana diez colectivos de Autobuses Neuquén, la empresa que presta el servicio de transporte público de la ciudad, no salieron de la base por encontrarse en malas condiciones. Ayer fueron 40 las unidades que no habían circulado por el mismo motivo.

El secretario adjunto de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) de Neuquén, Claudio Coronel, comentó en radio La Red, que anoche se trabajó en el taller con las unidades que presentaban problemas y lograron arreglar algunas, por orden de la empresa. Sin embargo, diez colectivos no brindarán su servicio hoy por tener el tren delantero roto, el parabrisas quebrado, no tener calefacción, algunos no tienen timbre y una unidad tiene la torre de dirección suelta.

Coronel mencionó que quedan unidades que no salieron todavía y que las más viejas, están frenadas. “Esos colectivos están parados, hay una fila de 25 en el taller”, agregó. El secretario adjunto comentó que durante toda la semana van a revisar colectivo por colectivo, hasta tener todas las unidades en condiciones para su funcionamiento.

Además, afirmó que los choferes están contentos porque “dentro de todo a la mayoría le solucionaron los problemas”. En ese sentido, dijo, que hoy los pasajeros y choferes van a poder viajar mejor porque se arregló la calefacción en varias unidades. Sin embargo, Coronel comentó que desde la empresa no quieren invertir “sin saber si van a continuar en la ciudad”.

Ayer, la jornada comenzó con 40 unidades menos prestando su servicio por reclamos en las condiciones que estaban, tanto los colectivos, como la base y el taller en donde trabajan.