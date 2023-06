El Deliberante de Neuquén elije hoy al Defensor del Pueblo de la ciudad

No habrá un operativo especial hoy en el Concejo de Neuquén, aunque se decidió que el punto de la elección del Pueblo de la ciudad, se adelantó al temario y se votará dentro de los primeros puntos del día, dijo la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero.

Son cuatro los postulantes al cargo: Ricardo Riva (actual Defensor), Gervasio Conde (director municipal de Gobierno), Jorge Rey (ex concejal del MPN hasta el mes pasado) y el médico Pablo San Martin.

Grupos ambientalistas organizaron actividades en respaldo de la continuidad de Riva, que tiene vencimiento de mandato el 2 de julio próximo. El Defensor se elegirá por votación nominal de cada uno de los 18 integrantes del cuerpo. Aunque la comisión evaluó un orden de mérito según los antecedentes y la entrevista personal, el candidato que obtenga 10 votos, será electo por un periodo de 4 años.

A partir de la reforma de la Carta Orgánica Municipal, el Defensor no podrá ser reelecto más que por un periodo. Hasta el año pasado, no había restricciones respecto a la duración de los mandatos. El actual defensor, lleva dos gestiones de 6 años (la reforma también acortó los mandatos).

Las versiones indicaban que el candidato del oficialismo (MPN) podría tener los votos necesarios para ser electo. Sin embargo, es posible que el bloque no vote en bloque, como se preveía (tiene un total de 6 integrantes). La segunda fuerza es Juntos por el Cambio, que está dividida entre los 2 votos de los ahora libertarios Guillermo Monzani y José Luis Artaza; y el interbloque que conforman la Democracia Cristiana, el PRO y la UCR.

La Izquierda no votará y los bloques unipersonales, como Libres del Sur, Avanzar Neuquén Descamisados y el Frente de Todos no adelantaron su postura.

Sólo los concejales Claudio Domínguez (MPN) dijo que su candidato será Jorge Rey, mientras que la concejal Nadia Márquez aseguró que no votará ni a Rey por su afinidad con el oficialismo ni a Riva, en favor de la alternancia.

Argumero indicó que para hoy a las 11, fueron convocados los cuatro aspirantes al cargo. «No habrá un despliegue especial, la sesión se desarrollará con normalidad. Hay organizaciones que expresaron su voluntad de presenciar la sesión y creemos que se va a llevar adelante en forma habitual», sostuvo.